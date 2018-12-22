Що буде з церквами УПЦ МП, якщо вони відмовляться змінити назву на РПЦ в Україні

В Української православної церкви Московського патріархату є три місяці, аби змінити, відповідно до закону назву, на Російська православна церква в Україні. Якщо ж вони не перейменують себе, їм анулюють реєстрацію. Крім того, є велика імовірність, що більшість священнослужителів УПЦ МП перейде до Православної церкви в Україні.

Про це розповів нардеп від "Народного фронту", заступник голови комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики Сергій Висоцький, передає "Гордон".

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За його словами, Міністерство культури протягом місяця має вивчити питання щодо перейменування УПЦ МП на РПЦ в Україні.

"Церквам, центри або керівники яких перебувають у країні-агресорі, дають три місяці на зміну статуту. У своїй назві вони мають чітко вказати країну-агресора. Якщо через три місяці вони не перейменують себе, їм анулюють реєстрацію", – зауважив він.

Водночас парламентар припускає, що ці люди намагатимуться затягнути процес, оскільки вони "тримаються за свої парафії, золото, машини та котеджі".

"Як варіант, почнуть судитися. Звичайно, вони можуть спробувати поплювати проти вітру, але від цього буде гірше тільки їм самим. Так вони налаштують проти себе ще більше людей. Будуть розкручувати тему, що Російська церква не хоче визнавати себе такою. Але всі прекрасно розуміють, що це Російська церква. Навіть ті люди, які є її прихожанами", – каже нардеп.

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Крім того, Висоцький наголосив, що УПЦ МП втратила свою канонічність.

Я сподіваюся, що багато священнослужителів московської церкви перейде до Православної церкви України. Раніше вони могли залишатися в УПЦ МП, виходячи з її канонічності. Але зараз вона – вже не канонічна. І вперті путінофіли, які залишаться в Російській церкві в Україні, будуть членами неканонічної структури. Питання українських лавр, звичайно, можна вирішити і силоміць. За яким правом їх контролюватиме РПЦ? Інша річ, що нам не потрібне насильство, ніхто не хоче нікого брати та викидати на вулицю. Думаю, із часом усе більше парафій за своєю волею перейде в єдину церкву. Утримувати українські святині вічно вони не зможуть,

– підсумував представник "Народного фронту".

Нагадаємо, 20 грудня Верховна Рада підтримала проект закону, який передбачає перейменування Української православної церкви Московського патріархату на Російську православну церкву в Україні. Крім того, цьго ж дня документ підписав очільник українського парламенту Андрій Парубій. Опісля він заявив, що направив закон на підпис українському президенту Петрові Порошенку.

Як створювали Єдину помісну церкву в Україні? 9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, сваященнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.