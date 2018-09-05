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Що буде з церквами, які не увійдуть до єдиної помісної церкви в Україні

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Філарет зробив важливу заяву про створення єдиної помісної церкви в Україні
Філарет зробив важливу заяву про створення єдиної помісної церкви в Україні / Фото з відкритих джерел

Єдина помісна церква в Україні буде створена до кінця 2018 року, а ті церкви, які не долучаться до неї, повинні будуть називатися "Російська православна церква в Україні".

Про це розповів Предстоятель Української Православної Церкви Київського патріархату Філарет, передає "Інтерфакс".

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За його словами, після отримання Томосу на Соборі оберуть предстоятеля єдиної автокефальної православної церкви.

"Томос буде. Після Томосу буде собор тих архієреїв, які звернулися до Вселенського патріарха щодо надання Томосу про автокефалію. Ті, хто не звертався, на Соборі не матимуть права. Собор означає, що всі три церкви об'єдналися в одну єдину помісну українську автокефальну церкву, і він обере свого предстоятеля, і буде в Україні одна українська церква, а ті, хто не приєднається до цієї української церкви, мають називатися Російська православна церква в Україні", – сказав Філарет

Водночас, настоятель УПЦ КП впевнений, що єдина автокефальна церква в Україні буде створена до кінця цього року.

Нагадаємо, 19 квітня Верховна Рада схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Згодом Вселенський Патріархат розпочав процедури, необхідні для надання автокефалії УПЦ.

31 серпня Константинопольський патріарх Варфоломій під час зустрічі з Московським патріархом Кирилом заявив, що питання подолання церковного розколу в Україні залишається важливим для Вселенського патріархату.

На Архієрейському соборі у Стамбулі у неділю, 2 вересня, єпископи розглянули питання надання автокефалії для церков, які цього просять.

Теги: Новини України Новини політики Єдина помісна церква релігія Філарет УПЦ КП УПЦ МП РПЦ
Джерело: 24 Канал
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