Що буде з творчістю Вакарчука, якщо він стане депутатом
Лідер "Океану Ельзи" та партії "Голос" Святослав Вакарчук іде у політику, але з музикою та концертами зав'язувати не збирається, навіть якщо пройде у парламент і стане народним депутатом.
Графіки концертів "Океану Ельзи" розписані до 20 вересня. Найближчі виступи заплановані на 17, 18 та 26 травня в Києві, останній відомий – у вересні в Мінську.
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Оголошуючи про свій намір іти в Раду, Вакарчук заявив, що виступає за повну автентичність і сказав, що у політиці треба залишатися самим собою, повідомляє "Українська правда".
"Автентичність – один із наших принципів. Візьміть, до прикладу, Черчилля або зараз Трампа – за будь-яких обставин вони залишалися і залишаються самими собою", – сказав музикант і новоспечений політик.
Якщо мені не доведеться іти у виконавчу владу, то як я змушу себе відмовитися від творчості? Я тоді не буду собою,
– наголосив Вакарчук.
16 травня лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук презентував команду своєї партії "Голос", з якою піде на парламентські вибори. Гасло політсили: "Голос – партія справжніх змін".
Наразі до політичної сили входять лише 6 членів. Проте Вакарчук закликав небайдужих українців приєднуватися до команди "Голосу".
Хто зараз входить до партії "Голос"?
- Святослав Вакарчук – лідер партії "Голос";
- Юлія Клименко – заступниця міністра економіки;
- Ярослав Юрчишин – колишній виконавчий директор Transparency International Ukraine;
- Соломія Бобровська – українська діячка, виконувачка обов'язків голови Одеської облдержадміністрації;
- Юрій Соколов – заслужений лікар України;
- Андрій Шараскін ("Богема") – ветеран війни на Донбасі, захисник Донецького аеропорту.
Вакарчук представив свою партію "Голос": дивіться відео