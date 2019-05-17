13:37
17 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      КОАЛІЦІЯ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: День бабака в Росії. Геї стрімко захоплюють РФ
      Вєсті Кремля
      22:08, 16 травня
      Вєсті.UA: Яку назву повинні мати політичні партії в Україні. Ляшко тікає з країни
      Вєсті.UA
      20:00, 16 травня
      Хто водить за ніс активістів та що буде на місці Літнього театру: розслідування журналістів
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Наркоманія в Союзі
      Згадати все
      01:02, 16 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КОАЛІЦІЯ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Що буде з творчістю Вакарчука, якщо він стане депутатом

      652 Читать новость на русском
      Святослав Вакарчук не покине музику
      Святослав Вакарчук не покине музику / Facebook-сторінка Святослава Вакарчука

      Лідер "Океану Ельзи" та партії "Голос" Святослав Вакарчук іде у політику, але з музикою та концертами зав'язувати не збирається, навіть якщо пройде у парламент і стане народним депутатом.

      Графіки концертів "Океану Ельзи" розписані до 20 вересня. Найближчі виступи заплановані на 17, 18 та 26 травня в Києві, останній відомий – у вересні в Мінську.

      Читайте також: Вакарчук йде на парламентські вибори: програма партії "Голос"

      Оголошуючи про свій намір іти в Раду, Вакарчук заявив, що виступає за повну автентичність і сказав, що у політиці треба залишатися самим собою, повідомляє "Українська правда".

      "Автентичність – один із наших принципів. Візьміть, до прикладу, Черчилля або зараз Трампа – за будь-яких обставин вони залишалися і залишаються самими собою", – сказав музикант і новоспечений політик.

      Якщо мені не доведеться іти у виконавчу владу, то як я змушу себе відмовитися від творчості? Я тоді не буду собою,
      – наголосив Вакарчук.

      16 травня лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук презентував команду своєї партії "Голос", з якою піде на парламентські вибори. Гасло політсили: "Голос – партія справжніх змін".

      Наразі до політичної сили входять лише 6 членів. Проте Вакарчук закликав небайдужих українців приєднуватися до команди "Голосу".

      Хто зараз входить до партії "Голос"?

      • Святослав Вакарчук – лідер партії "Голос";
      • Юлія Клименко – заступниця міністра економіки;
      • Ярослав Юрчишин – колишній виконавчий директор Transparency International Ukraine;
      • Соломія Бобровська – українська діячка, виконувачка обов'язків голови Одеської облдержадміністрації;
      • Юрій Соколов – заслужений лікар України;
      • Андрій Шараскін ("Богема") – ветеран війни на Донбасі, захисник Донецького аеропорту.

      Вакарчук представив свою партію "Голос": дивіться відео

       

       

      blog_ava
      Інавгурація Зеленського: хто зі світових лідерів приїде до України
      сьогодні
      23226
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Святослав Вакарчук Музика Парламентські вибори 2019
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Лещенко та його квартира: що відомо елітну нерухомість нардепа
      сьогодні , 13:01 Лещенко та його квартира: що відомо елітну нерухомість нардепа
      2 4146
      Які фракції увійдуть у нову коаліцію у Верховній Раді
      сьогодні , 12:38 Які фракції увійдуть у нову коаліцію у Верховній Раді
      2527
      Новітні технології холодильників: унікальна система розморозки та свіжості
      16 травня , 17:00 Новітні технології холодильників: унікальна система розморозки та свіжості
      1298
      Вакарчук может объединить вокруг себя оппозицию президенту Зеленскому
      сьогодні , 12:00 Вакарчук может объединить вокруг себя оппозицию президенту Зеленскому
      Юрій Бутусов 527
      Як олігархи грабують Україну: топ корупційних схем
      сьогодні , 08:40 Як олігархи грабують Україну: топ корупційних схем
      Антон Голобородько 6343
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук