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      Що буде з українською економікою, якщо уряд не виконає умови траншу МВФ: пояснення експерта

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      Міжнародний валютний фонд перерахував Україні 1,4 мільярда доларів з майже чотирьох мільярдів. У Нацбанку похвалилися, що вперше з 2014 року українські золотовалютні резерви перевищили 20 мільярдів доларів. Якби ми не отримали цих грошей, то вже наступного року змушені були оголосити світу про свій дефолт.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів головний редактор видання "Гроші" Олександр Крамаренко.

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      Варто зазначити, що для того, аби отримати решту траншу Україна має чітко дотримуватися вимог, а саме: необхідно підняти ціни на газ, а також провести монетизацію субсидій. До квітня 2019 року має запрацювати Антикорупційний суд, а до липня – має бути проведений незалежний аудит НАБУ. 

      Олександр Крамаренко сказав, що припинення траншу від МВФ збільшує ризики отримання приватних кредитів. Минулого року уряд вже вдавався до таких позик, але відсоток великий і для України такі умови не вигідні. 

      Я не розумію позицію українського уряду та міжнародного фонду щодо податкової реформи. Наразі нам потрібно зменшувати ставки податків, переходити від податку на прибуток до податку на виведений капітал. Це призведе до суттєвого збільшення доходів бюджету, а також до швидшого зростання економіки,
      – порадив експерт.

      Реанімація українського автопрому

      Попит на автівки вітчизняного виробництва падає щороку. Україна вже взагалі не випускає авто Daewoo Lanos, а у 2018 році з конвеєра зійшло трохи більше, ніж 500 тисяч одиниць техніки, що вдвічі менше за показники минулого. 

      Експерт наголосив, що необхідно реанімувати український автопром, адже за допомогою цього наша економіка стабілізувалася.

      Я сподіваюся, що торгівля з Євросоюзом буде відкрита для нашого виробника. Наприклад, у Польщі і Словаччині дуже масштабні підприємства з'явилися внаслідок того, що для них був відкритий ринок ЄС. Хоч ці країни невеликі, але вони змогли розташувати на своїй території потужні виробництва і це мало економічний сенс,
      – додав Крамаренко.

      Нагадаємо, 8 листопада Верховна Рада схвалила закон про імпорт та акцизи при ввезенні в Україну автомобілів на іноземній реєстрації. Проте закон не влаштував власників таких авто, і вони розпочали масштабну акцію протесту по всій Україні. Протестувальники вимагали скасувати норму щодо "віку" автомобіля, який завозять з ЄС. Згідно з ухваленими законами – що старішим є авто, то більшою є митна ставка.

      На засіданні парламенту 21 листопада нардепи спробували скасувати скандальний "закон про євробляхи", проте для ухвалення рішення забракло голосів. 23 листопада президент Порошенко підписав скандальний закон про авто на єврономерах.

      Теги: Новини України Авто Гроші Транш МВФ Реформи
      Джерело: 24 канал
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