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      Що буде з УПЦ МП після отримання Україною Томосу: з'явився невтішний для філії РПЦ прогноз

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      Релігієзнавець напророкував Московському патріархату "трагічне" майбутнє
      Релігієзнавець напророкував Московському патріархату "трагічне" майбутнє / ТСН

      Хоча Українська православна церква Московського патріархату й збережеться як частина РПЦ, проте після створення в Україні Єдиної помісної церкви на неї чекає поступовий розкол – вона буде маргіналізуватися, зменшуватися та перестане буде найвпливовішою у православному світі.

      Таку думку висловив релігієзнавець Андрій Юраш, передає "Обозреватель".

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      Як зауважив він, всі елементи ідентичності УПЦ МП буде зруйновано зі створенням нової церкви.

      "В організаційному плані УПЦ буде поступово розколюватися, з неї будуть все активніше виходити єпископи та священнослужителі, які поділяють ідеологію помісного українського православ'я. Є єпископи, які вже це задекларували. Я переконаний, що є кілька десятків владик, які за відповідних обставин будуть готовими більшістю свого духовенства приєднатися до автокефального руху", – вважає експерт.

      Однак, водночас він зауважив, що УПЦ МП як структура в єдності з Московським патріархатом збережеться.

      "У цьому ніхто не сумнівається. Статистика говорить, що від 14% до 19% населення України є свідомими прихильниками московської юрисдикції, і їй буде забезпечено всі умови", – переконує релігієзнавець.

      Вона буде маргіналізуватися, зменшуватися, не займати нішу найчисленнішої та найвпливовішої у православному середовищі єдиної канонічної структури, яку вона займала до цього часу. Всі елементи її ідентичності зі створенням помісної церкви буде зруйновано. Вона втратить самодостатню органічну єдність, якою вона пишалася 25 років з часів Харківського собору,
      – підсумував Юраш.

      Нагадаємо, релігієзнавець Андрій Юраш також вважає, що, попри всі свої намагання, УПЦ МП жодним чином не зможе вплинути на ситуацію з отриманням Томосу та проголошенням автокефалії Української церкви.

      Історія православної церкви: дивіться відео

       

      якими діями відзначається УПЦ МП щодо створення Єдиної помісної церкви:
      Теги: Новини політики Новини України Релігія Томос Єдина помісна церква УПЦ МП
      Джерело: 24 Канал
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