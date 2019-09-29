Що буде зі збитковою Укрпоштою

Попри те, що Укрпошту виключили з переліку об’єктів, які не можна приватизувати, держава не планує віддавати стратегічний об’єкт у приватні руки. Натомість держава може залучити стратегічного партнера, який інвестуватиме у проєкт.

"Що стосується приватизації, то я не впевнений, що ми обиратимемо модель Бразилії – там вони повністю національного оператора віддали під приватизацію. Тому що це питання все ж таки стратегічної інфраструктури. Не зовсім правильно і безпечно віддавати її у приватні руки. Наша філософія – стратегічні об’єкти мають залишатися у держави", – розповів в інтерв’ю "Радіо Свобода" міністр інфраструктури Владислав Криклій.

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На його думку, на сьогодні найімовірнішим є варіант залучення стратегічного партнера, який інвестуватиме у проєкт. І бажано, щоб це був хтось з великих світових e-commerce-проєктів – наприклад, Amazon, Alibaba.

"Тоді ми зможемо отримати великий імпульс і велику кількість інвестицій у логістичні центри, щоб покращувати ці процеси вже спільно з великими e-commerce-проєктами, з інтернет-гігантами працювати і давати кращу якість послуг", – розповів Криклій.

Міністерство інфраструктури веде відповідні переговори, але говорити про результати ще зарано.

Це найкраще, що може статися з Укрпоштою, – якщо ми знайдемо стратегічного партнера, який не просто хоче зайти з метою спекуляції, тобто зайшов, купив, потім дорожче продав. Це нас не цікавить. Нас цікавить стратегічний інвестор, який почне вкладати,

– наголосив міністр.

Криклій також сподівається, що Верховна Рада ухвалить законопроєкт, який дозволить відділенням Укрпошти займатися фінансовими послугами.

"Укрпошта розширить перелік своїх можливостей і фінансових пропозицій, які надаватиме. Це будуть і мобільні банківські відділення, і, як ви кажете, магазинчик, і, в принципі, зв’язок з зовнішнім світом", – анонсував глава Мінінфраструктури.

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А ще Укрпошта рухатиметься у напрямку запуску мобільних пунктів, перевезень, додав Криклій.