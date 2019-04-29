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      Що чекає на економіку України у 2019 році: пояснення заступника голови НБУ

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      Що чекає на економіку України у 2019 році
      Що чекає на економіку України у 2019 році / unsplash.com

      Економіка України у 2019 році розвиватиметься повільнішими темпами, ніж у 2018. Попри це, наша економіка продовжить вихід з кризи.

      Як зазначив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб в інтерв'ю Liga.net, зростання економіки сповільниться до 2,5% замість 3,3%. Проте Україна зможе вийти з жорстокої кризи 2014 року. 

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      Він наголосив, що не всім країнам вдається вийти з кризи, але позитивні зміни можна простежити. Також він зауважив, що економіка України не може зростати на 8-12% на рік.

      Передумовами розвитку є детінізація і структурні реформи. Вони навряд чи дадуть стрибок з 3% відразу до 10%. Але якщо говорити про сьогоднішню економічну модель, то 3,5% зростання – наш максимум,
      – підкреслив заступник голови НБУ.

      Що буде з гривнею за президентства Володимира Зеленського та які ризики існують для національної валюти – читайте тут.

      До слова, очільники Міжнародного валютного фонду заявили, що світ чекає на ще одну фінансову кризу. Не меншу за розмахом, ніж та, яка похитнула всіх у 2008 році. Про це ж говорять і у Світовому банку.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Гроші Світовий банк НБУ
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