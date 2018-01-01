Що чекає Україну у 2018 році: прогнози астролога

Рік Собаки буде сприятливим і мирним для України – у 2018 році нашу країну чекає стабілізація і невелике зростання економіки.

Такі прогнози озвучив астролог Влад Росс у коментарі "Главреду".

За його словами, першим добрим знаком є збіг одного з кольорів державного прапора зі символами року Земляної Собаки – жовтий колір і земля. А Україна, як відомо, славиться чорноземом.

Читайте також: Що не можна робити 1 січня: коментар народознавця

Рік буде абсолютно сприяти змінам у нашій країні, приходу нових людей, молодих політиків і команд. У рік Собаки завжди з'являються нові організації чи політичні партії. Тож в цілому Україну в 2018 році чекає стабілізація і зростання економіки,

– каже Влад Росс.

Ще один добрий знак – планета Уран, яка в 2018 році входить в зодіакальний знак Тельця, який є уособленням України. Це прогнозує для країни повну перебудову влади.

"Повністю піде "совдепія". Буде повне перезавантаження влади. Буде знищено кумівство. У найближчі сім років буде знищена корупція", – переконаний астролог.

А також Україна за 2018 рік встигне максимально виконати умови, необхідні для вступу у Євросоюз. Держава зможе стати повноцінним членом ЄС до 2024-2025 років, коли Юпітер увійде в зодіакальний знак Тельця.