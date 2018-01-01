Що чекає Україну у 2018 році: прогнози астролога
Рік Собаки буде сприятливим і мирним для України – у 2018 році нашу країну чекає стабілізація і невелике зростання економіки.
Такі прогнози озвучив астролог Влад Росс у коментарі "Главреду".
За його словами, першим добрим знаком є збіг одного з кольорів державного прапора зі символами року Земляної Собаки – жовтий колір і земля. А Україна, як відомо, славиться чорноземом.
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Рік буде абсолютно сприяти змінам у нашій країні, приходу нових людей, молодих політиків і команд. У рік Собаки завжди з'являються нові організації чи політичні партії. Тож в цілому Україну в 2018 році чекає стабілізація і зростання економіки,
– каже Влад Росс.
Ще один добрий знак – планета Уран, яка в 2018 році входить в зодіакальний знак Тельця, який є уособленням України. Це прогнозує для країни повну перебудову влади.
"Повністю піде "совдепія". Буде повне перезавантаження влади. Буде знищено кумівство. У найближчі сім років буде знищена корупція", – переконаний астролог.
А також Україна за 2018 рік встигне максимально виконати умови, необхідні для вступу у Євросоюз. Держава зможе стати повноцінним членом ЄС до 2024-2025 років, коли Юпітер увійде в зодіакальний знак Тельця.