Що чоловіки та жінки хочуть змінити у сексі

І чоловікам, і жінкам не вистачає у сексі одного й того ж – більш тривалої "прелюдії", простих, але ніжних пестощів.

Про це повідомляє Мaxim з посиланням на дослідження, проведене центром BodyLogicMD.

Результати дослідження показали, що перше, чого бажають чоловіки та жінки, це більш тривалих пестощів перед сексом.

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Для жінок також важливо змінювати у своєму інтимному житті з партнером секс-позиції. А для чоловіків на другому місці у списку бажаних речей у ліжку – анальний секс.

Окрім того, чоловіки прагнуть до експериментів – спробувати секс утрьох або груповий секс. А от жінки на тертю позицію поставили пестощі з секс-іграшками.

81% жінок і 93% чоловіків, які взяли участь в опитуванні, заявили, що хотіли б змінити своє сексуальне життя хоча б в одному з трьох пунктів, які включали кількість сексу, оральний і анальний секс, секс-позиції та експерименти з секс-іграшками.