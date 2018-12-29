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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Що дивитися шанувальникам спорту під час новорічних свят

      72 Читать новость на русском
      Що дивитися під час новорічних свят
      Що дивитися під час новорічних свят

      2019-й рік буде багатий на спортивні події: одні змагання зміняться іншими, не даючи уболівальникам занудьгувати.

      Аналітики Parimatch представили список найцікавіших спортивних подій для перегляду навіть під час новорічних свят: матчі ТОП-5 футбольних ліг, протистояння в хокеї і баскетболі. А відразу після Різдва – теніс та біатлон.

      Читайте також: Зіркові українські тенісистки дізналися суперниць на першому турнірі в сезоні

      Вже по традиції не буде новорічної паузи в англійській Прем'єр-лізі: клуби почнуть грати в перший день 2019 року, а вже 3 січня відбудеться суперматч "Манчестер Сіті" – "Ліверпуль", гідний статусу головного в сезоні.


      Які спортивні події дивитися під час новорічних свят

      Також немає тривалих канікул у наших хокеїстів і баскетболістів, які грають в Україні, де чемпіонати в самому розпалі. Невелика пауза в 2-3 дня на святкування Нового року - і знову тренування, ігри. Вже 5 січня нас чекає захоплююче протистояння в Кубку України з баскетболу "Дніпро" – "Запоріжжя", а 10 січня розпочнеться Суперліга із зустрічей "Київ-Баскет" – "Миколаїв" і "Черкаські Мавпи" – "Запоріжжя".

      Звичайно, більшість зустрічей НХЛ і НБА граються пізно вночі за київським часом, але є й ті, які пройдуть по більш зручному для наших уболівальників графіком. Як бачимо, 2019 рік готує нас до захоплюючих подій в світі спорту і нових перемог ваших улюблених команд.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол Спорт Баскетбол Хокей Манчестер Сіті ФК Ліверпуль
      Джерело: 24 Канал
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