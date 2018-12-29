Що дивитися шанувальникам спорту під час новорічних свят

2019-й рік буде багатий на спортивні події: одні змагання зміняться іншими, не даючи уболівальникам занудьгувати.

Аналітики Parimatch представили список найцікавіших спортивних подій для перегляду навіть під час новорічних свят: матчі ТОП-5 футбольних ліг, протистояння в хокеї і баскетболі. А відразу після Різдва – теніс та біатлон.

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Вже по традиції не буде новорічної паузи в англійській Прем'єр-лізі: клуби почнуть грати в перший день 2019 року, а вже 3 січня відбудеться суперматч "Манчестер Сіті" – "Ліверпуль", гідний статусу головного в сезоні.



Які спортивні події дивитися під час новорічних свят

Також немає тривалих канікул у наших хокеїстів і баскетболістів, які грають в Україні, де чемпіонати в самому розпалі. Невелика пауза в 2-3 дня на святкування Нового року - і знову тренування, ігри. Вже 5 січня нас чекає захоплююче протистояння в Кубку України з баскетболу "Дніпро" – "Запоріжжя", а 10 січня розпочнеться Суперліга із зустрічей "Київ-Баскет" – "Миколаїв" і "Черкаські Мавпи" – "Запоріжжя".

Звичайно, більшість зустрічей НХЛ і НБА граються пізно вночі за київським часом, але є й ті, які пройдуть по більш зручному для наших уболівальників графіком. Як бачимо, 2019 рік готує нас до захоплюючих подій в світі спорту і нових перемог ваших улюблених команд.

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