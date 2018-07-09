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Телеканал новин 24 Новини Новини України

Що для вас означає вигук "Слава Україні"?

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Вигук "Слава Україні" спровокував скандал на ЧС-2018
Вигук "Слава Україні" спровокував скандал на ЧС-2018 / oboi.tochka.net

Скандал з учасниками збірної Хорватії з футболу, які після перемоги над Росією на ЧС-2018 зняли відео з вигуками "Слава Україні", набирає обертів. Пропонуємо висловити свою думку, що для вас особисто означає ця фраза – образа інших національностей, провокація чи просто патріотичне гасло?

Нагадаємо, екс-гравці "Динамо" Огнєн Вукоєвич (входить до тренерського штабу збірної Хорватії) та Домагой Віда (зараз грає за збірну Хорватії) після матчу 1/4 фіналу Чемпіонату світу-2018 проти Росії виклали в Instagram відео, на якому лунають вигуки"Слава Україні!" та "Це перемога за "Динамо" та Україну".

Росіяни, звісно, сприйняли ці фрази як образу, зокрема російський коментатор у прямому ефірі обізвав Віду за цей вигук. Більше того, навіть британські ЗМІ у низці статей назвали фразу "націоналістичною".

Дійшло до того, що Федерація футболу Хорватії виключила Огнєна Вукоєвіча зі складу збірної та ще й вибачилася за цей вчинок.

Читайте також: Огнєна Вукоєвіча виключили зі збірної Хорватії після скандального відео зі "Слава Україні!"

А як вважаєте ви – чи дійсно такою образливою є фраза "Слава Україні", чи це просто патріотичне гасло на кшталт "Нехай живе Франція", "Нехай живе Королева? Беріть участь в опитуванні.

 

 

Теги: Новини України Новини Росії Новини спорту Опитування 24 Чемпіонат світу з футболу - 2018 Хорватія Новини політики
Джерело: 24 канал
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