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Ольга Бродська

Що для вас є нетрадиційним шлюбом – одностатеві стосунки такі ж традиційні, як і гетеросексуальні

22:01, 25 січня 871
Одностатеві шлюби не такі вже й не традиційні
Одностатеві шлюби не такі вже й не традиційні / Alabama Today

Що ми знаємо про традиційні шлюби? Це коли чоловік та жінка притримуються певних обрядів і вирішують узаконити свої стосунки. Що ми знаємо про нетрадиційні? Що тут може бути безліч варіантів, не тільки одностатеві. І доводять це люди з усього світу.

От, наприклад, нещодавно американка Нурул Махджабін Хассан заявила про намір одружитися з тетрісом. Ні, це не і'мя її хлопця. Це гра така з 90-х, пам'ятаєте? Де фігурки згори падають, щоб завалити рядки квадратиків. І от пані Нурул десь цей тетріс відкопала, почала грати і... закохалася. Каже, що її тетріс "близький до досконалості і стимулює мислення". А у фізичному сенсі дівчина відчуває те саме, що і люди, які перебувають у стосунках. Принаймні, вона так каже, бо справжніх стосунків із живими істотами у неї не було.

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Нурул уже 20 років, до тетріса вона була у стосунках з калькулятором. Та, мабуть, характерами не зійшлись. Чи він їй зраджував. О! Може просто Нурул не сподобалась мамі калькулятора, от і довелося їм залишитися друзями. Бо інакше Нурул буде змушена все подальше життя рахувати у стовпчик.

І Нурул не одна у своєму "предметному" виборі партнерів по життю. Китаєць Лі Джин-кью кілька років тому одружився з подушкою. І Лі можна зрозуміти: подушка м'яка, її можна обнімати, вона не хропить і не проти, щоб хропів її чоловік. Вона завжди дома і нікуди не втече, на відміну від... Берлінської стіни.

Бо Берлінська стіна, не зважаючи на те, що вона стіна, зникла, залишивши вдовою шведку Еію-Ріїту Берлінер Мауер. Еія-Ріїта вийшла заміж за стіну у далекому 79-му році, і їхній шлюб тривав допоки "чоловіка" не знесли. Вона довго горювала, але кажуть, що зараз жінка небайдужа до садової огорожі свого будинку.

Інша дівчина закохалась у Ейфелеву вежу. Американка Еріка Ла Тоер вийшла заміж за знамениту французьку споруду, змінивши потім ім'я на Ейфель. І оскільки немає причин зносити вежу, у Еріки може вийти дотриматися весільної клятви "допоки смерть не розлучить нас". Якщо, звісно, Еріку не зацікавить Пізанська вежа. Або ще якась, вибір великий.

Загалом, якщо добре подумати, сенс можна знайти в усьому. У шлюбі з предметами також. З ними ніколи не виникне сварок, вони надійні. І навряд чи знайдеться хтось, хто забере коханий предмет із родини.

Та найбільше і шокує, і надихає шлюб нідерландки Дженніфер Хус. Ні, це не дивний предмет. Її обранець — вона сама. Дженіфер одружилася сама з собою, і причин декілька: по-перше, своє кохання вона так і не знайшла. По-друге, у дівчини вистачало внутрішніх протиріч, а шлюб став символічним актом примирення різних сторін її особистості. А по-третє, Дженіфер наголошує: "я ніколи не розлучуся з собою, я не хочу ставати емоційно залежною від іншої людини і втратити свій внутрішній баланс. Цей шлюб буде тривати і в бідності, і в багатстві, поки смерть не розлучить мене".

Звісно, всі перелічені шлюби не мають юридичної сили. Тетріс не зможе прийти в лікарню до дружини, а Ейфелева вежа не отримає спадок коханої. Але може варто було б таке узаконити? Або хоча б ті нетрадиційні шлюби, де є двоє людей, які кохають одне одного. І не можуть в нашій країні повноцінно бути сім'єю тільки через те, що мають одну на двох стать.

Бо головне – кохати. А на смак і колір, як кажуть, фломастери різні.

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Автор: Ольга Бродська
Теги: Новини політики Новини України LifeStyle Публікації ЛГБТ
Джерело: 24 Канал
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