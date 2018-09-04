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Що додати до кави, щоб надати їй корисних властивостей: прості секрети

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Як покращити властивості кави
Як покращити властивості кави / Фото з відкритих джерел

Завдяки простим способам до улюбленої чашки кави можна додати вітамінів і антиоксидантів.

Навколо запашного напою постійно точаться суперечки щодо користі та впливу на здоров'я, передає 24apteka.

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Та поки науковці та медики сперечаються, властивості улюбленої кави можна суттєво покращити додатковими інгредієнтами.

1. Корицю додають до кави для підвищення настрою і здоров'я серця, адже вона містить вітаміни групи В, Е, К і понад 40 інших корисних сполук.

Кориця

Кориця робить каву ароматнішою і зміцнює здоров'я серця

Окрім того, спеція захищає мозок і може знизити ризики розвитку онкологічних захворювань. Експерти рекомендують вживати цейлонську корицю – більш безпечний сорт, ніж сорт Касія, в якому багато рослинного кумарину.

2. Імбир має чудові антиоксидантні та протизапальні властивості. Він корисний для лікування простудних захворювань, м'язових болів, нудоти і захворювань травної системи. Також імбир знижує рівень холестерину і метеоризм. 

3. Кава з куркумою сприяє здоров'ю печінки, органів травлення та нервової системи, допомагає зменшити депресію і занепокоєння. Найкраще разом з куркумою класти в напій щіпку чорного перцю, який покращує біодоступність спеції, роблячи її більш ефективною.

Куркума

Кава з куркумою допомагає зменшити депресію і занепокоєння

4. Натуральний какао-порошок містить багато природного заліза, харчових волокон і магнію. Тож кава з какао корисна для здоров'я серця, контролю кров'яного тиску і холестерину, поліпшення настрою і роботи мозку.

5. Кардамон допомагає активізувати слинні залози і роботу шлунка. Застосовується спеція і для профілактики респіраторних захворювань, покращує кровообіг в легенях, нормалізує тиск і має відхаркувальні властивості.

А ще спеція допомагає боротись з залежністю до солодкого, полегшує головний біль, добре заспокоює і розслабляє тіло.

Кардамон

Кардамон у каві покращує кровообіг в легенях, нормалізує тиск

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове харчування Здорове життя Профілактика захворювань
Джерело: 24 Канал
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