Що додати до кави, щоб надати їй корисних властивостей: прості секрети
Завдяки простим способам до улюбленої чашки кави можна додати вітамінів і антиоксидантів.
Навколо запашного напою постійно точаться суперечки щодо користі та впливу на здоров'я, передає 24apteka.
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Та поки науковці та медики сперечаються, властивості улюбленої кави можна суттєво покращити додатковими інгредієнтами.
1. Корицю додають до кави для підвищення настрою і здоров'я серця, адже вона містить вітаміни групи В, Е, К і понад 40 інших корисних сполук.
Кориця робить каву ароматнішою і зміцнює здоров'я серця
Окрім того, спеція захищає мозок і може знизити ризики розвитку онкологічних захворювань. Експерти рекомендують вживати цейлонську корицю – більш безпечний сорт, ніж сорт Касія, в якому багато рослинного кумарину.
2. Імбир має чудові антиоксидантні та протизапальні властивості. Він корисний для лікування простудних захворювань, м'язових болів, нудоти і захворювань травної системи. Також імбир знижує рівень холестерину і метеоризм.
3. Кава з куркумою сприяє здоров'ю печінки, органів травлення та нервової системи, допомагає зменшити депресію і занепокоєння. Найкраще разом з куркумою класти в напій щіпку чорного перцю, який покращує біодоступність спеції, роблячи її більш ефективною.
Кава з куркумою допомагає зменшити депресію і занепокоєння
4. Натуральний какао-порошок містить багато природного заліза, харчових волокон і магнію. Тож кава з какао корисна для здоров'я серця, контролю кров'яного тиску і холестерину, поліпшення настрою і роботи мозку.
5. Кардамон допомагає активізувати слинні залози і роботу шлунка. Застосовується спеція і для профілактики респіраторних захворювань, покращує кровообіг в легенях, нормалізує тиск і має відхаркувальні властивості.
А ще спеція допомагає боротись з залежністю до солодкого, полегшує головний біль, добре заспокоює і розслабляє тіло.
Кардамон у каві покращує кровообіг в легенях, нормалізує тиск
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