Що допомагає дітям краще вчитися

Діти з розвиненою зорово-моторною координацією набагато краще освоюють такі предмети як читання, письмо і математику.

Про це повідомили дослідники з США, передає "The Deccan Chronicle". З їх слів, педагогам варто приділяти більше уваги незграбним дітям. Такого висновку вони дійшли в результаті експерименту, у якому взяли участь понад 300 хлопчиків і дівчаток.

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Під час досліду діти мали вирішити кілька завдань, представлених в ігровій формі. Під час виконання завдань їм потрібно було управляти віртуальним об'єктом за допомогою керма, прицілюватися, відстежувати мішені і вчасно натискати на кнопки.

Вченим вдалось простежити взаємозв'язок між особливостями взаємодії дитини з навколишнім середовищем і розвитком когнітивних навичок. З'ясувалось, що діти краще справляються з завданнями та частіше отримували високі оцінки у школі.

Дітям з розвиненою зорово-моторною координацією набагато легше освоювати уроки з математики

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