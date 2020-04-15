Що допоможе перезапустити економіку після наступу коронавірусу

Пов’язана з коронавірусом криза та зміцнення систем охорони здоров’я змушує ЄС перезапустити економіку. Для цього необхідна хвиля масових інвестицій.

Для цього перезапуску і створення робочих місць потрібні масивні державні та приватні інвестиції. Про це сказала голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час презентаці рекомендації щодо виходу з кризи у Брюсселі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Цікаво Загроза розпаду ЄС минула, – голова Єврокомісії

Вона наголосила, що ці кроки знадобляться терміново. За словами голови Єврокомісії, саме тому надзвичайно важливо сформувати довгостроковий бюджет ЄС на 2021-2027 роки як інструмент інвестицій.

Він повинен бути адаптований до виходу з кризи коронавірусу. У перші роки ми обов'язково повинні перезапустити ринок, уникнути фрагментації різних ринків, посилити економічну стійкість Європи,

– зазначила фон дер Ляєн.

Голова Єврокомісії наголосила, що "переглянутий бюджет повинен стимулювати інвестиції в цифрові технології". Зокрема, мова про ті, що "оберігають навколишнє середовище технології і забезпечують наш добробут в майбутньому".

Які прогнози дає МВФ

Міжнародний валютний фонд оприлюднив новий прогноз щодо економічного розвитку світу через пандемію коронавірусу. Експерти наголошують, що світова економіка впаде на 3% – це найбільше за останні 40 років.

За даними МВФ, у разі, якщо коронавірус вдасться зупинити у першій половині 2020 року, то світова економіка зможе відновитися вже у 2021 році та зрости на 5,8%.

При цьому у фонді наголошують, що ситуація досить нестабільна, тому прогноз може бути неточним.