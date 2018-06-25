Що допоможе при перепадах тиску та запамороченні: відповідь медика

На стан людини негативно впливає різка зміна погоди, тому лікар розповіла, що потрібно робити, щоб полегшити симптоми, привести до норми тиск і зняти стрес.

Ці проблеми можуть усунути м’ятні краплі, пише ГолосUA.

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Основні симптоми при зміні погоди – загальна слабкість, підвищений артеріальний тиск, прискорене серцебиття, нудота та запаморочення.

Лікар порадила виміряти тиск, якщо людина помітила такі симптоми. Але якщо такої можливості немає – тоді потрібно випити теплий міцний чай з цукром.

Щоб заспокоїтися та відновити дихання і серцебиття потрібно запарити м’яту. Натуральний відвар швидко нормалізує ці показники.Але для оперативності можна випити кілька крапель м’яти.

Якщо людина відчуває запаморочення та біль у потилиці, то варто випити 5-7 крапель м’ятної настоянки, попередньо розвести її у половині склянки чистої води кімнатної температури. При низькому тиску лікар радить випити настоянку женьшеню, лимонника або глоду.

Також чудово допомагає самомасаж мочок та вушних раковин. При нудоті варто промасажувати мізинці.