15:20
25 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
21°C 7°C
  • вівторок
    23°C 14°C
  • середа
    22°C 17°C
  • четвер
    29°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Фатальний error "Хірурга". Той, кого не можна називати
Вєсті Кремля
20:58, 23 червня
Вєсті.UA. Жир. Молода кров Порошенка. Фіаско Онищенка
Вєсті.UA
21:05, 23 червня
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти лише для обраних
ЦРУ
09:00, 22 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати Все. Будні дитячих садків
Згадати все
09:48, 23 червня
Телеканал новин 24 Новини Лікування

Що допоможе при перепадах тиску та запамороченні: відповідь медика

402 Читать новость на русском
При перепадах тиску та запамороченні допоможе м’ята
При перепадах тиску та запамороченні допоможе м’ята / thoibao.today

На стан людини негативно впливає різка зміна погоди, тому лікар розповіла, що потрібно робити, щоб полегшити симптоми, привести до норми тиск і зняти стрес.

Ці проблеми можуть усунути м’ятні краплі, пише ГолосUA.

Читайте також: Вчені пояснили, чим особливо небезпечні запаморочення

Основні симптоми при зміні погоди – загальна слабкість, підвищений артеріальний тиск, прискорене серцебиття, нудота та запаморочення.

Лікар порадила виміряти тиск, якщо людина помітила такі симптоми. Але якщо такої можливості немає – тоді потрібно випити теплий міцний чай з цукром.

Щоб заспокоїтися та відновити дихання і серцебиття потрібно запарити м’яту. Натуральний відвар швидко нормалізує ці показники.Але для оперативності можна випити кілька крапель м’яти.

Якщо людина відчуває запаморочення та біль у потилиці, то варто випити 5-7 крапель м’ятної настоянки, попередньо розвести її у половині склянки чистої води кімнатної температури. При низькому тиску лікар радить випити настоянку женьшеню, лимонника або глоду.

Також чудово допомагає самомасаж мочок та вушних раковин. При нудоті варто промасажувати мізинці.

До слова, від удару мозок може зміститися та зіткнутися з твердою внутрішньою поверхнею черепа, спричинивши струс мозку. Що цікаво, кожна людина переживає струс по-різному.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділіЗдоров'я.

Теги: Лікування Здоров'я Здорове життя
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Нападение на ромов во Львове – операция СВР России по прокачке ситуации в Украине
сьогодні, 15:01 Нападение на ромов во Львове – операция СВР России по прокачке ситуации в Украине
Злой Одессит 285
Зухвалі рейдерські захоплення: на чиєму боці Мін’юст
сьогодні, 14:10 Зухвалі рейдерські захоплення: на чиєму боці Мін’юст
Тетяна Мартинюк 173
Неповторний продукт в домашніх умовах: перші дослідження Клима Житника
сьогодні, 12:00 Неповторний продукт в домашніх умовах: перші дослідження Клима Житника
346
В этой стране ромы всегда виноваты больше тех, кто крадет и грабит
сьогодні, 12:00 В этой стране ромы всегда виноваты больше тех, кто крадет и грабит
Юрий Касьянов 1114
Вдома, за кордоном чи на дачі: як планують відпочивати українці
сьогодні, 10:01 Вдома, за кордоном чи на дачі: як планують відпочивати українці
1414
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук