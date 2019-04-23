21:28
23 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ НАБУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін зробить риболовлю платною. Навіщо Маск заговорив російською
      Вєсті Кремля
      23:23, 22 квітня
      Вєсті.UA: Зеленський вивчає нові українські слова. Візит "Зе-команди" до "Дудя"
      Вєсті.UA
      21:15, сьогодні
      Який вигляд мають українські дороги після дорогого ремонту: шокуючі фото та відео
      ЦРУ
      12:38, 19 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Перші дипломатичні кроки
      Згадати все
      20:07, 20 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ НАБУ

      Що дозволяє Зеленському розпустити Верховну Раду

      994 Читать новость на русском

      Все частіше говорять про розпуск парламенту. Навіть сам переможець президентської гонки Володимир Зеленський визнавав, що йому це вигідно, бо з нинішнім парламентом складно буде спрацюватися.

      У перший пленарний день після другого туру президентських виборів сесійна зала Верховної Ради була майже порожня. Народні депутати обговорювали результати перегонів і мляво розглядали поправки до законопроекту про державну мову.

      Читайте також: Що Рада має зробити до парламентських виборів

      Тим часом на одному з пабліків про Володимира Зеленського у Facebook з'являється опитування з тисячами відповідей.

      зеленський верховна рада
      Запис на одній з сторінок Володимира Зеленського

      У команді Зеленського цей фейк спростували.  У Конституції написано, що цього не можна на робити за півроку до закінчення строку повноважень Ради. Якщо вважати, що каденція цього складу парламенту триває до 27 листопада, то розпустити її можна не пізніше 27 травня.

      На це є вичерпний перелік причин:

      верховна рада розпуск вибори зеленський
      Причини розпуску Верхової Ради

      Найімовірніший варіант – відсутність коаліції. Тим паче, щодо кількісного її складу давно є сумніви, адже формально там залишилися лише БПП та "Народний фронт". І якщо порахувати їхніх депутатів, то вийде лише 215. А для коаліції необхідно – 226. Інший варіант – одна з цих фракції заявить про вихід із коаліції. В обох випадках парламент має 30 днів на формування нової.

      Сценарії, які розглядаються щодо розпуску парламенту вони більше популістичні і мотиви політичні,
      – завив політолог Микола Давидюк.

      Є інший нюанс – ще чинний Президент Петро Порошенко не може розпустити парламент. Адже Конституція забороняє робити це в останні 6 місяців своїх повноважень.

      Чи зможе зробити це новообраний голова держави Володимир Зеленський?

      Для цього йому треба скласти присягу до 27 травня на урочистому засіданні Верховної Ради. Воно скликається не пізніше ніж за 30 днів після оприлюднення офіційних результатів ЦВК. Там назвали строки до 3 червня. Тож якщо нардепи призначать засідання в період між 28 травня та 3 червня, то закінчиться конституційний термін для її розпуску.

      Петро Порошенко в свою чергу буде намагатися зробити все можливе, що інавгурація була назначена, наприклад, після 27 травня, що унеможливить будь-які дії зі сторони Зеленського. і це якраз такі та конституційна норма, яка заборонить йому проводити вибори,
      – додав Микола Давидюк.

      У штабі Зеленського теж розуміють, що розігнати Раду зараз неможливо. Хоча раніше сам Зеленський наголошував на тому, що йому це вигідно. І навіть запланували, які законопроекти перш за все подасть президент. Тож нардепи розуміють, що наразі їм нічого не загрожує, і за свої робочі місця не переймаються.

      Позиція парламенту, як такого, в більшості своїй, багато фракцій і груп не підтримують розпуск парламенту, адже парламент показав свою дієвість протягом всього періоду роботи Верховної Ради цього скликання,
      – заявила народний депутат від БПП Ірина Луценко.

      Тим часом, Леонід Ємець замість говорити про розпуск парламенту, пропонує ухвалити механізм відкликання народного депутата. Таку ж ініціативу озвучував і Володимир Зеленський. Адже останнім часом більшість нардепів прогулює роботу, зриваючи голосування. Наприклад, у березні за інформацією руху "Чесно" жодного разу не голосували 111 народних обранців.

      Що відомо про парламентські вибори 2019 року?Вибори до Верховної Ради 9 скликання є запланованими на 27 жовтня. Цього дня виборці будуть голосувати в загальнодержавному окрузі (за політичні партії) та в одномандатних округах (за кандидатів-мажоритарників).

      Виборчий процес стартує 29 липня – саме з цієї дати починається висування у нардепи: або партії обиратимуть своїх представників у парламент, або деякі політики самовисуватимуться. Завершиться висунення кандидатів 9 серпня. Претенденти на депутатські мандати повинні будуть подати документи до ЦВК для реєстрації не пізніше ніж 13 серпня. А завершить комісія реєстрацію кандидатів 18 серпня.

      Остаточні результати виборів Центрвиборчком має оприлюднити не пізніше ніж 16 листопада. 6 грудня ЦВК повинна офіційно зареєструвати обраних парламентарів і видати їм посвідчення. Перша ж сесія новообраного парламенту має пройти до 16 грудня включно. Перед її відкриттям нардепи повинні скласти присягу, після чого вони офіційно вступлять у свої законні повноваження.

      blog_ava
      Страви на Великдень: 11 оригінальних рецептів з фото
      сьогодні
      16895
      Автор: Анастасія Кримова
      Теги: Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Новини України Новини політики Верховна Рада Конституція Петро Порошенко Парламентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Як Росія стежила за виборами в Україні: головні заяви і публікації
      сьогодні , 21:01 Як Росія стежила за виборами в Україні: головні заяви і публікації
      Світлана Попова 472
      Огляд Honor 10 Lite: преміальний вигляд та достойна камера за бюджетну ціну
      сьогодні , 20:33 Огляд Honor 10 Lite: преміальний вигляд та достойна камера за бюджетну ціну
      420
      Синютка, Москаль, Савченко – хто наступний з голів ОДА піде у відставку
      сьогодні , 19:25 Синютка, Москаль, Савченко – хто наступний з голів ОДА піде у відставку
      Ірина Поліщук 1011
      Як дати друге життя старим меблям: прості лайфхаки
      сьогодні , 10:30 Як дати друге життя старим меблям: прості лайфхаки
      899
      Чи впливає Росія на ціни на бензин в Україні і до чого тут Медведчук
      сьогодні , 18:40 Чи впливає Росія на ціни на бензин в Україні і до чого тут Медведчук
      Євгенія Мазур 1149
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук