Що дозволяє Зеленському розпустити Верховну Раду

Все частіше говорять про розпуск парламенту. Навіть сам переможець президентської гонки Володимир Зеленський визнавав, що йому це вигідно, бо з нинішнім парламентом складно буде спрацюватися.

У перший пленарний день після другого туру президентських виборів сесійна зала Верховної Ради була майже порожня. Народні депутати обговорювали результати перегонів і мляво розглядали поправки до законопроекту про державну мову.

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Тим часом на одному з пабліків про Володимира Зеленського у Facebook з'являється опитування з тисячами відповідей.



Запис на одній з сторінок Володимира Зеленського

У команді Зеленського цей фейк спростували. У Конституції написано, що цього не можна на робити за півроку до закінчення строку повноважень Ради. Якщо вважати, що каденція цього складу парламенту триває до 27 листопада, то розпустити її можна не пізніше 27 травня.

На це є вичерпний перелік причин:



Причини розпуску Верхової Ради

Найімовірніший варіант – відсутність коаліції. Тим паче, щодо кількісного її складу давно є сумніви, адже формально там залишилися лише БПП та "Народний фронт". І якщо порахувати їхніх депутатів, то вийде лише 215. А для коаліції необхідно – 226. Інший варіант – одна з цих фракції заявить про вихід із коаліції. В обох випадках парламент має 30 днів на формування нової.

Сценарії, які розглядаються щодо розпуску парламенту вони більше популістичні і мотиви політичні,

– завив політолог Микола Давидюк.

Є інший нюанс – ще чинний Президент Петро Порошенко не може розпустити парламент. Адже Конституція забороняє робити це в останні 6 місяців своїх повноважень.

Чи зможе зробити це новообраний голова держави Володимир Зеленський?

Для цього йому треба скласти присягу до 27 травня на урочистому засіданні Верховної Ради. Воно скликається не пізніше ніж за 30 днів після оприлюднення офіційних результатів ЦВК. Там назвали строки до 3 червня. Тож якщо нардепи призначать засідання в період між 28 травня та 3 червня, то закінчиться конституційний термін для її розпуску.

Петро Порошенко в свою чергу буде намагатися зробити все можливе, що інавгурація була назначена, наприклад, після 27 травня, що унеможливить будь-які дії зі сторони Зеленського. і це якраз такі та конституційна норма, яка заборонить йому проводити вибори,

– додав Микола Давидюк.

У штабі Зеленського теж розуміють, що розігнати Раду зараз неможливо. Хоча раніше сам Зеленський наголошував на тому, що йому це вигідно. І навіть запланували, які законопроекти перш за все подасть президент. Тож нардепи розуміють, що наразі їм нічого не загрожує, і за свої робочі місця не переймаються.

Позиція парламенту, як такого, в більшості своїй, багато фракцій і груп не підтримують розпуск парламенту, адже парламент показав свою дієвість протягом всього періоду роботи Верховної Ради цього скликання,

– заявила народний депутат від БПП Ірина Луценко.

Тим часом, Леонід Ємець замість говорити про розпуск парламенту, пропонує ухвалити механізм відкликання народного депутата. Таку ж ініціативу озвучував і Володимир Зеленський. Адже останнім часом більшість нардепів прогулює роботу, зриваючи голосування. Наприклад, у березні за інформацією руху "Чесно" жодного разу не голосували 111 народних обранців.

Що відомо про парламентські вибори 2019 року?Вибори до Верховної Ради 9 скликання є запланованими на 27 жовтня. Цього дня виборці будуть голосувати в загальнодержавному окрузі (за політичні партії) та в одномандатних округах (за кандидатів-мажоритарників).



Виборчий процес стартує 29 липня – саме з цієї дати починається висування у нардепи: або партії обиратимуть своїх представників у парламент, або деякі політики самовисуватимуться. Завершиться висунення кандидатів 9 серпня. Претенденти на депутатські мандати повинні будуть подати документи до ЦВК для реєстрації не пізніше ніж 13 серпня. А завершить комісія реєстрацію кандидатів 18 серпня.



Остаточні результати виборів Центрвиборчком має оприлюднити не пізніше ніж 16 листопада. 6 грудня ЦВК повинна офіційно зареєструвати обраних парламентарів і видати їм посвідчення. Перша ж сесія новообраного парламенту має пройти до 16 грудня включно. Перед її відкриттям нардепи повинні скласти присягу, після чого вони офіційно вступлять у свої законні повноваження.