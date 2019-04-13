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      Що думає Зеленський про вибори на Донбасі, повернення Криму, рух до НАТО і вступ до ЄС

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      Позиція Зеленського про вибори на Донбасі, повернення Криму, рух України до НАТО і вступ до ЄС
      Позиція Зеленського про вибори на Донбасі, повернення Криму, рух України до НАТО і вступ до ЄС / Getty Images

      На сьогодні неможливо провести демократичний виборчий процес на окупованих територіях Донбасу. А вступ України до НАТО – важливо та іншої альтернативи руху держави в цьому напрямку немає.

      Таку позицію кандидата у президенти Володимира Зеленського озвучив спікер його передвиборного штабу Дмитро Разумков на форумі українських лібералів "Люди Важливі".

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      Зауважимо, що 12 квітня Президент України Петро Порошенко заявив, що домовився з лідерами Німеччини Ангелою Меркель, та Франції Еммануелем Макроном до весни 2020 року забезпечити умови безпеки для запуску політичного процесу і проведення місцевих виборів на окупованих територіях Донбасу.

      Мінські угоди

      "Що стосується війни на сході і мінських угод, справді, "Мінськ" – не ідеальний, з ним багато питань. Протягом багатьох місяців це питання буксує, але, на жаль, ніхто не може запропонувати іншої альтернативи. До мінського процесу прив'язані всі ці санкції, які на сьогодні діють щодо Російської Федерації, і поміняти весь цей процес буде дуже важко", – сказав Разумков.

      При цьому він додав, що мінський процес цілком прийнятний, попри його недосконалість.

      В чому полягають мінські угоди? Ці угоди – комплекс заходів, узгоджений на саміті в Мінську 11-12 лютого 2015 року лідерами Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "нормандської четвірки". Угоду підписали для деескалації збройного конфлікту на Донбасі. Мінські угоди передбачають негайне та всеосяжне припинення вогню в окремих районах Донецької та Луганської областей, відведення важких озброєнь обома сторонами на рівні відстані задля створення зони безпеки, а також – моніторинг ОБСЄ режиму припинення вогню та відведення важкого озброєння із застосуванням всіх необхідних технічних систем.

      Про місцеві вибори на Донбасі

      Інше питання, що Росія все, як завжди, намагається перевернути з ніг на голову і піти у зворотному порядку – спочатку провівши вибори. Це можна назвати, як завгодно, але провести сьогодні демократичний процес на окупованій території просто неможливо,
      – переконаний спікер штабу Зеленського.

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      Тож єдиний шлях вирішення конфлікту на Донбасі – спільні дипломатичні дії України та міжнародних партнерів, зазначив Разумков.

      Про повернення Донбасу і Криму до складу України

      Повернення окупованих територій Донбасу і Криму має відбуватися виключно на умовах України, озвучив позицію Зеленського спікер його штабу.

      Вступ до ЄС і НАТО

      Щодо європейської та євроатлантичної інтеграції України, то "цивілізаційний вибір країни був зроблений давно", сказав Разумков.

      "Вибір був підтверджений у 2014 році загибеллю людей на Майдані під час Революції Гідності. Він підтверджується тим, що українська армія відстоює наш суверенітет на сході країни, але це ще важкий шлях, який нам належить пройти", – сказав спікер штабу Зеленського.

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      "Якщо ми говоримо про інтеграцію до Північноатлантичного альянсу – так, це справді важливо і, на жаль чи на щастя, іншої альтернативи руху України в цьому напрямку немає", – сказав Разумков.

      Зеленський передвиборча програма обіцянки НАТО ЄС

      Коли другий тур виборів президента України? Остаточне голосування за нового президента відбудеться 21 квітня, у неділю. Проголосувати можна буде з 8:00 до 20:00. У другому турі українці обиратимуть президента між Петром Порошенком і Володимиром Зеленським. Ім’я нового президента України ЦВК повинна оголосити до 1 травня. Інавгурація нового лідера держави відбудеться у червні. Не забудьте взяти із собою на дільницю для голосування український паспорт та довідку про тимчасову зміну місця голосування (якщо не плануєте голосувати за місцем прописки).

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      Теги: Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Новини України Новини політики Анексія Криму Війна на Донбасі Мінські домовленості НАТО Євросоюз
      Джерело: 24 канал
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