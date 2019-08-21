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      Що думають про масову приватизацію в "Нафтогазі": заява компанії

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      "Нафтогаз" не проти масової приватизації
      "Нафтогаз" не проти масової приватизації / delo.ua

      У "Нафтогазі" сказали що думають про "вбивство і розчленування" компанії, яке нещодавно анонсував радник президента Володимира Зеленського Олег Устенко. Керівництво не проти масового розділення та приватизації державних компаній.

      У прес-службі "Нафтогазу" підкреслили, що тільки обрана народом влада має право розпоряджатися державним майном та формувати політику щодо нього. 

      До теми: Зеленський підтримує масштабну приватизацію: що це означає

      Приватизація – продаж державних компаній чи іншої власності приватним підприємцям та інвесторам. 

      У держкомпанії зазначили, що наразі їм ближча філософія – "трансформуйся або помри".  

      Ми цілком поділяємо ідею, що державні підприємства мають бути приватизовані повністю або частково. Вбивство і розчленування — це касові збори, але не завжди найбільш вигідний варіант для держави як власника. Будемо раді обговорити з паном Устенком вигоду для держави від цього та інших варіантів,
      – заявили в "Нафтогазі". 

      Також у компанії нагадали, що Нафтогаз генерує 16% доходів державного бюджету, а також стягує з "Газпрому" 2,84 мільярда доларів, судиться з ним на понад 11 мільярдів та вимагає у Російської Федерації 5,2 мільярда доларів за вкрадені активи в Криму.

      Чому у Зеленського хочуть "вбити та розчленувати" "Нафтогаз"?Під "вбивством і розчленуванням" радник президента Зеленського Олег Устенко мав на увазі масову приватизацію підприємств, таких як "Нафтогаз", "Укрспирт", "Укрзалізниця" тощо. Він пропонує розпродати по частинах ці компанії та залишити у власності держави лише стратегічно важливі частини.

      За планом команди Зеленського, масова приватизація має збільшити інвестиції та надходження до бюджету. "Держава – це сервіс, який створює умови для вашої роботи, а не ваш конкурент", – сказав Зеленський на бізнес-форумі. 

      Про те, як відбувалась приватизація у 90-ті роки, читайте в матеріалі 24 каналу. 
       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Нафтогаз Приватизація Бізнес
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