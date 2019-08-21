Що думають про масову приватизацію в "Нафтогазі": заява компанії

У "Нафтогазі" сказали що думають про "вбивство і розчленування" компанії, яке нещодавно анонсував радник президента Володимира Зеленського Олег Устенко. Керівництво не проти масового розділення та приватизації державних компаній.

У прес-службі "Нафтогазу" підкреслили, що тільки обрана народом влада має право розпоряджатися державним майном та формувати політику щодо нього.

До теми: Зеленський підтримує масштабну приватизацію: що це означає

Приватизація – продаж державних компаній чи іншої власності приватним підприємцям та інвесторам.

У держкомпанії зазначили, що наразі їм ближча філософія – "трансформуйся або помри".

Ми цілком поділяємо ідею, що державні підприємства мають бути приватизовані повністю або частково. Вбивство і розчленування — це касові збори, але не завжди найбільш вигідний варіант для держави як власника. Будемо раді обговорити з паном Устенком вигоду для держави від цього та інших варіантів,

– заявили в "Нафтогазі".

Також у компанії нагадали, що Нафтогаз генерує 16% доходів державного бюджету, а також стягує з "Газпрому" 2,84 мільярда доларів, судиться з ним на понад 11 мільярдів та вимагає у Російської Федерації 5,2 мільярда доларів за вкрадені активи в Криму.

Чому у Зеленського хочуть "вбити та розчленувати" "Нафтогаз"?Під "вбивством і розчленуванням" радник президента Зеленського Олег Устенко мав на увазі масову приватизацію підприємств, таких як "Нафтогаз", "Укрспирт", "Укрзалізниця" тощо. Він пропонує розпродати по частинах ці компанії та залишити у власності держави лише стратегічно важливі частини.



За планом команди Зеленського, масова приватизація має збільшити інвестиції та надходження до бюджету. "Держава – це сервіс, який створює умови для вашої роботи, а не ваш конкурент", – сказав Зеленський на бізнес-форумі.

Про те, як відбувалась приватизація у 90-ті роки, читайте в матеріалі 24 каналу.

