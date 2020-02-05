Що думають українці про політиків, які виступають як актори, ведучі або співаки: опитування

Після виборів Президента України 2019 року серед політиків українці впізнають відомих зірок шоу-бізнесу. Пропри свій напружений політичний графік, вони продовжують виступати та давати концерти. Що про це думають громадяни – читайте у нашому матеріалі.

В українському шоу-бізнесі народився новий тренд, тепер зірки масово йдуть у політику.

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Соціологічне дослідження показало, що більшість громадян за те, щоб політики припинили свою зіркову кар’єру – 68,8%.

Менше половини тих, хто вважає, що це частина їхнього життя, професія, про неї знали, коли за них голосували їхні виборці, й не можна вимагати, щоб вони відмовилися від виступів – 28, 8%.

Інші громадяни обрали такі варіанти:

потребує вирішення на законодавчому рівні – 0,1%

важко відповісти – 2,3%



Як ви ставитесь до участі політиків у шоу-бізнесі / Інфографіка 24 канал

Політик чи зірка, зірка чи політик?

Святослав Вакарчук – лідер гурту "Океан Ельзи", а також лідер партії "Голос", заявив: "Конституція України дозволяє народному депутату займатись творчою діяльністю, а бог забороняє мені не займатись творчою діяльністю".

Вакарчук успішно поєднує свою роботу у Верховній Раді з музичною кар'єрою. Про це свідчить новий альбом популярного гурту "Океан Ельзи", над яким музиканти вже активно працюють.

Український співак, актор та ексректор Київського державного інституту культури та лідер "Аграрної партії" Михайло Поплавський відіграв останній концерт у 2019 році 3 грудня.

До "Аграрної партії" також долучився і улюблениць українських жінок – Олег Винник. Його концертний графік уже розписаний. 21 лютого 2020 року у Вінниці відбудеться його сольний концерт.

Окрім зірок шоу-бізнесу, свої сили в політиці пробують борець Жан Беленюк, стріт-арт художник Гео Лерос та футболіст Артем Федецький.