Що говорять про кандидатів у президенти їхні жести та рухи?

Про що говорять рухи і жести кандидатів у президенти, якими вони послуговуються під час публічних виступів? Коли вони нервують, стримують злість та як намагаються контролювати себе – читайте у матеріалі 24 каналу.

Володимир Зеленський



Володимир Зеленський

Мабуть, важко узагальнити якими жестами актор і шоумен Зеленський послуговується найбільше, так як переважна більшість цих жестів – сценічні та акторські: із "Кварталу 95" та художніх фільмів. Професійні актори, які довго грають різних персонажів, вміють досить добре перевтілюватися й імітувати емоції та жести.

Як політика і кандидата Володимира Зеленського можна бачити лише останнім часом із рекламних відеороліків та на його YouTube-каналі. Лише з кількох інтерв'ю можна помітити, що Зеленський активно жестикулює – розмахує руками, або складає їх у різні комбінації. Наприклад, сплітання пальців може демонструвати невпевненість і незвичність ситуації, у якій людина перебуває.

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Юлія Тимошенко



Юлія Тимошенко

Публічна поведінка лідера "Батьківщини" свідчить, що її тренує серйозна команда. Вона вміло користується методами, спрямованими на завоювання аудиторії. Юлія Тимошенко найчастіше використовує два жести: піднятий вказівний палець та долоня. Жест із вказівним пальцем правої руки може означати прагнення до влади. І якщо людина часто користується цим жестом, значить вона бажає керувати думкою людей.

Відкрита долоня – позитивний жест, який свідчить про те, що людина визнає авторитет аудиторії і відкрита та щира в цей момент.

Не можна не відзначити, що Юлія Володимирівна – людина, яка чудово працює на камеру. І ще один жест, який не можливо не помітити – кивання головою, коли вона щось виголошує, але що це може означати? Кивання головою самому собі – перша ознака незгоди з будь-якою іншою думкою.

Ще один факт – у Тимошенко завжди ідеально рівна спина. Це – перша ознака самоконтролю. І хоч би якою експресивною була її промова, вона себе повністю контролює до самого кінця. А ще, рівна спина свідчить про бажання показати себе: Юлія Володимирівна щодня впевнена у власній привабливості і цього вона точно не приховує.

Петро Порошенко



Петро Порошенко

Нинішній Президент України – досить емоційний, але добре знає, що таке самоконтроль. Під час виступів лікті Порошенка майже завжди притиснуті або просто знаходяться близько до тулуба. А лікті – один з перших індикаторів самоконтролю людини: чим далі вони від тулуба, тим менше людина себе контролює.

Ще один жест, притаманний Петру Порошенку останнім часом, це схвальний жест великими пальцями обох рук, той, що у народі називають "Во!". У нашій ментальності і культурі він сприймається як позитивний жест, але якщо проаналізувати краще , цей жест може означати амбіції та власне еґо.

Якщо цей жест людина використовує дуже часто, то це може означати, що особисте еґо для людини – дуже важливе.

Юрій Бойко



Юрій Бойко

Кандидат у президенти Юрій Бойко у публічному просторі і буденному житті спокійна, виважена і консервативна особистість, один із найзакритіших кандидатів у президенти – абсолютний інтроверт.

Він не з тих, хто першим буде кидатися грудьми на амбразуру, вести народ за собою, або робити різкі агресивні дії. Досягнення мети відбувається за рахунок того, щоб знайти найбільш м'які, не гучні і неенергозатратні шляхи.

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У мережі надто складно знайти фото, на якому Юрій Бойко посміхається або проявляє інші емоції. Можливо, весь його професійний життєвий шлях складався так, що йому потрібно було працювати над самоконтролем та вчитися володіти собою та своїми емоціями.

На своїх перших виступах як кандидата в президенти Юрій Бойко відчуває себе вкрай невпевнено: опускає голову, ніби втягуючи її в шию, ніби шукає внутрішньої підтримки та захисту. У нього бігають очі, немає впевненості в погляді, немає статності в фігурі. Ніби людина сама не вірить у те, що вона говорить.

Але вже під час виступу на з'їзді вже явно видно прогрес. Його вихід, рукостискання, підняття рук – це відрепетирувана постановка, і виглядає вона досить природно та органічно. Помітно, що з Юрієм Бойком працювали режисери та тренери.

Анатолій Гриценко



Анатолій Гриценко

У повсякденному житті політик Гриценко – типовий інтроверт, який звик тримати всіх

на певній дистанції. Він ерудована людина з аналітичним складом розуму. Лідер "Громадянської позиції" більш стриманий у жестах, аніж інші кандидати у президенти.

Проте, як і Петро Порошенко, він часто використовує дві відкриті руки.

Відкриті підняті руки загалом – жест щирості, відкритості людини, але іноді вони повернуті до аудиторії, і це дає підстави казати, що часто це – жест стримування, людина наче підсвідомо відгороджується, ставить межу у своєму особистому просторі, але це і не дивно, як для інтроверта.

Олег Ляшко



Олег Ляшко

Олег Ляшко – дуже "демонстративна" особистість, який хоче постійної уваги до себе. І найпростіший спосіб її привернення – це піднятий вверх палець. У більшості випадків, цей жест використовується тоді, коли спікер хоче привернути увагу аудиторії, дещо рідше – коли людині бракує авторитетності. Саме цей жест використовує Ляшко найчастіше .

Ще один момент – мобільний телефон, який Ляшко тримає постійно в руках. Цей його жест може означати те, що йому кортить зайняти якомога більше місця у просторі, в увазі глядачів. Продемонструвати, що він є вагомою фігурою, ніж може здаватися. Це досить стандартна поза для особистостей, котрі жадають більшої уваги до себе.

Коли лідер "Радикальної партії" говорить про якісь принципи, про справедливість, про високі матерії він підводить руки догори, ніби намагається підключити "вищі сили".

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