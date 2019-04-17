Що ховається за мовчанням Зеленського: пояснення журналіста

Про ефективність використання соцмереж Володимиром Зеленським та дебати кандидатів у президенти на Суспільному – у програмі "Що це було" розповів журналіст Павло Казарін.

Мовчання Зеленського

– Мене бентежить, коли замість кандидата говорить лише його штаб. З погляду політичної технології, яка відміряється за рівнем ефективності, це ефективна технологія. Ми бачимо, що Володимир Зеленський, згідно з рейтингами та цифрами, є лідером.

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– Однак з погляду етики, відповідальності, поваги до виборців – це все пробиває дно. Бо кінець-кінцем треба визначитись і розповісти про те, що чекає країну за твого президентства, адже п'ять років – це довга історія.

– Коли ми гортаємо телеканали, то бачимо лише членів штабу та команди Зеленського. Однак є найголовніша проблема – Володимир Зеленський мовчить. Це ефективно, це може привести його до перемоги, але це є не етично та безвідповідально.

Розчарування для виборців

– Ба більше, у випадку перемоги Зеленського країна буде приречена до фрустрації (марне очікування, – 24 канал) і розчарування. Виборці Зеленського чекають від нього речей, які не поєднуються між собою.

– До прикладу, виборець з Одеси голосує за Зеленського через те, що він, умовно кажучи, подружиться з Росією і відкриє кордони, а виборець зі Львова голосує за Зеленського, тому що хоче від нього шлях до Європи, ефективних реформ, боротьби з корупцією тощо. І яку б стратегію Зеленський не обрав після 21 квітня, то один з цих виборців виявиться фрустрованим, а його очікування зруйнованими.

Зрозуміло, чому Зеленський мовчить, бо як тільки він почне говорити, то почне відсікати від себе цих людей, які розмалювали книжку тими фломастерами, які їм подобались. Як тільки Зеленський почне сам розмальовувати цю книжку, то виявиться, що його кольори не збігаються з тими, що обрали його прихильники.

Як Зеленський використовує інтернет

– Ми живемо в галактиці інтернету. ЗМІ втратили роль монопольного посередника між виробниками й споживачами контенту. Інтернет привів до того, що з'явились люди, які спілкуються з аудиторією напряму, до прикладу, блогери, у яких є канали на YouTube, в соціальних мережах і так далі.

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– Володимир Зеленський може використовувати всі канали комунікації, які у нього є, до прикладу, Instagram, YouTube, Facebook, щоб спілкуватись зі своєю аудиторією і розповідати, що чекає країну у випадку його перемоги.

Він міг би розповісти, який економічний курс він підтримує, хто очолить Міністерство оборони, Генпрокуратуру тощо. Проблема в тому, що інструмент у Зеленського є, але він його не використовує.

Дебати кандидатів в президенти

– Жодне медіа не заявило, що проводить дебати. Якщо канал заявить про дебати, то почне тонути в регламенті.

Медіа перед першим туром повинно було б кликати на ефір всіх кандидатів. Також офіційне жеребкування потрібно було б проводити в прямому ефірі. І в результаті 23 номер рейтингу дебатував би з третім номером.

– Тому всі канали робили політичне ток-шоу і Суспільне не стало виключенням. Ми запрошували кандидатів, приблизно об’єднавши їх по рейтингу. Було дуже цікаво спостерігати, як деякі політики дуже звикли до формату "теплих ванн". Коли вони зрозуміли, що такого не буде, то наші шанси побачити топових кандидатів другого туру почали знижуватися.

– До прикладу, Юлія Тимошенко прийшла на Суспільне (перед першим туром виборів, – 24 канал), щоб вигуляти біле пальто. Її штаб нам нічого не казав, не підтверджував присутність і буквально за декілька хвилин до початку ефіру, ми взнали, що приїхала Юлія Тимошенко. Ми перебудували студію, а вона прийшла, побачила, що її суперників нема і покинула студію, сказавши, що у неї багато планів. Це була класична маніпуляція. Це було ток-шоу, всі кандидати відповідали на питання експертів і якби Юлія Тимошенко хотіла взяти участь, то вона б це зробила.

Що відомо про дебати Зеленського і Порошенка?16 квітня команди кандидатів у президенти Петра Порошенка та Володимира Зеленського уклали тристоронню угоду з НСК "Олімпійським" щодо проведення дебатів. Зустріч Зеленського і Порошенка відбудеться 19 квітня о 19:00. Кожен охочий на спеціальному сайті може зарезервувати собі місце у фан-зоні "Олімпійського". Водночас Суспільне анонсувало проведення дебатів у себе в студії на 20:00. Чи встигнуть кандидати на дебати у двох різних місцях – під питанням.