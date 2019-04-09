Що і наскільки подорожчало в Україні в березні

Споживчі ціни в Україні в березні зросли на 0,9% порівняно з лютим 2019 року. А з початку року ціни в Україні виросли на 2,4%.

Однак у річному вимірі (до березня 2018 року) інфляція в Україні уповільнилася до 8,6%, свідчать дані Державної служби статистики.

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У січні місячна інфляція становила 1,0%, річна – 9,2%. У лютому місячна інфляція була 0,5%, а річна – 8,8%.

Продукти в Україні за березень подорожчали на 0,4%. Ціни на овочі зросли на 2,4%, ціни на фрукти – на 1,7%. При цьому яйця подешевшали на 5,0%.

Ціни на алкоголь і сигарети зросли на 0,9%, на одяг і взуття – на 11,3%. Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 0,3%.

Предмети домашнього вжитку та побутова техніка подешевшали на 0,2%, охорона здоров’я подорожчала на 0,4%, транспорт здорожчав на 0,5%, зв’язок – на 2,2%, відпочинок і культура – на 0,2%, освіта – на 0,1%, ресторани та готелі – на 0,7%.

Що таке інфляція? Надмірне збільшення кількості паперових грошей, після чого вони швидко знецінюються.