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ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Що категорично не можна їсти на сніданок

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Названий найбільш шкідливий сніданок
Названий найбільш шкідливий сніданок / diariocorreo.pe

Дієтологи склали перелік продуктів та страв, які не варто вживати на сніданок на порожній шлунок.

Зі слів фахівців, найшкідливішими на сніданок будуть гострі та копчені продукти, передає Sivtimes.

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Особливо це стосується продуктів з переробленого м'яса, які часто використовують для бутербродів.

Також не варто пити на порожній шлунок свіжовичавлені соки. Адже вони містять багато кислоти, а це стимулює вироблення травних ферментів і дія таких ферментів може викликати нудоту, пронос та газоутворення.

І не захоплюйтесь водою з лимоном натщесерце – це може спричинити навіть опіки стравоходу.

Десерти залиште на перекус, бо вранці вони можуть спровокувати викид у кров великої кількості інсуліну. Від цього страждатиме підшлункова залоза і підвищується ризик виникнення діабету.

А ще не можна пити каву, не поснідавши − вона стимулює вироблення соляної кислоти, що подразнює стінки шлунка.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я LifeStyle Здорове життя Здорове харчування Шлунково-кишковий тракт
Джерело: 24 Канал
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