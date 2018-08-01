Що категорично не можна їсти на сніданок

Дієтологи склали перелік продуктів та страв, які не варто вживати на сніданок на порожній шлунок.

Зі слів фахівців, найшкідливішими на сніданок будуть гострі та копчені продукти, передає Sivtimes.

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Особливо це стосується продуктів з переробленого м'яса, які часто використовують для бутербродів.

Також не варто пити на порожній шлунок свіжовичавлені соки. Адже вони містять багато кислоти, а це стимулює вироблення травних ферментів і дія таких ферментів може викликати нудоту, пронос та газоутворення.

І не захоплюйтесь водою з лимоном натщесерце – це може спричинити навіть опіки стравоходу.

Десерти залиште на перекус, бо вранці вони можуть спровокувати викид у кров великої кількості інсуліну. Від цього страждатиме підшлункова залоза і підвищується ризик виникнення діабету.

А ще не можна пити каву, не поснідавши − вона стимулює вироблення соляної кислоти, що подразнює стінки шлунка.

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