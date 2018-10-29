Що категорично не можна їсти перед сном: перелік

Часто буває відчуття голоду пізно ввечері, хочеться щось перекусити. Але варто пам'ятати, що є кілька страв та напоїв, яких краще до ранку уникати.

Зі слів дієтологів, легкий перекус навіть після півночі ще нікому суттєво не зашкодив. Але варто пам'ятати про фігуру і те, що шлунок замість відпочити цілу ніч працюватиме, перетравлюючи їжу, передає 4mama.

Читайте також: Не лягайте спати голодними, – дієтолог про секрети доброго сну

Але якщо без перекусу ніяк, важливо уникати окремих продуктів.

1. Вживання алкоголю перед сном викликає занепокоєння, сон стає більш переривчастим. Як результат вранці – темні кола під очима, нездоровий колір обличчя і втома протягом дня.

2. Фрукти містять багато цукру, який швидко підвищує рівень глюкози у крові, відповідно, дає багато енергії. Тож буде важко заснути

Особливо важливо уникати яблук, груш, бананів, вишень, слив, винограду та кавунів.

3. Те ж саме стосується солодощів і чипсів. Вони загалом дуже шкідливі, але через високу калорійність дають чималу порцію енергії, яка теж заважатиме спати.

4. Овочі, зокрема, кольорова капуста, китайська капуста, шпинат та помідори містять нерозчинні волокна, тож вони на тривалий час залишаються у кишечнику. А це може викликати метеоризм, що заважатиме спати.

5. Газована вода і напої спричиняють булькання та дискомфорт у шлунку.

6. Червоне м'ясо довго перетравлюється, викликаючи відчуття важкості. Тож його краще вживати хоча б за 4 години до сну.

7. Макаронні вироби містять багато вуглеводів, які під час сну перетворюються у жир. Тож і фігура постраждає і шлунок мучитиметься, перетравлюючи смачні лазанью чи пасту.

6 продуктів, які можна їсти перед сном без шкоди для фігури – читайте за посиланням.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі ​Здоров'я.