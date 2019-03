Що кажуть вчені та медики про IQOS: шкода чи користь

IQOS та інші електронні пристрої для курців – одна з найбільш трендових тем в інтернет-просторі.

Навколо гаджета крутиться багато чуток і міфів: IQOS нешкідливий або ще шкідливіший за сигарети; австралійське дослідження довело, що IQOS такий же шкідливий, як сигарети, а британські дослідження показали протилежне; фільтр в IQOS із пластику, айкос викликає алергію та ще безліч інших неоднозначних заяв.

Ми взялися виконати титанічну працю і зібрати воєдино наукову інформацію про IQOS з різних джерел і опублікувати "за" і "проти" нової технології, що висуваються науковим співтовариством.

Що таке IQOS і чому через нього стільки "шуму"

IQOS – це найпопулярніший у світі пристрій для нагрівання тютюну. З назви зрозуміло, що гаджет не підпалює тютюн, а нагріває його. Що це змінює? Коли тютюн і цигарковий папір у звичайній сигареті згоряють (в середньому за температури 800⁰С в момент затяжки), виділяється 6000+ різних хімічних сполук. В тому числі, смертельно небезпечні продукти горіння: канцерогенні смоли, аміак, чадний газ (CO). IQOS усуває горіння та просто нагріває тютюн до 300-350⁰С. При такій температурі з тютюну починає випаровуватися нікотин і смак, але до горіння справа не доходить. Завдяки цьому IQOS прийнято вважати значно менш шкідливою для здоров'я заміною сигаретам.

IQOS набрав так багато позитивних відгуків (насправді, не все так однозначно) від користувачів і вчених, що технологію нагрівання тютюну негайно скопіювали багато інших виробників. Слідом за айкосом з'явилися клони – glo, Ploom Tech і навіть китайські копії, на кшталт Pluscig і ibuddy.

Лікарі та вчені вивчають IQOS: австралійське дослідження, FDA, британські токсикологи, дослідження каліфорнійського університету

Ми не будемо агітувати "за" чи "проти" IQOS. Наше завдання – зібрати максимум достовірної інформації та висвітлити питання з різних боків. Сподіваємося, що представлені нижче факти допоможуть вам сформувати власну позицію щодо айкоса та інших електронних альтернатив сигаретам.

Інформації про IQOS у відкритому доступі досить багато – починаючи з власних досліджень R&D центру Philip Morris International і закінчуючи публікаціями незалежних науково-дослідних інститутів. Ми спробували зібрати дані та думки з різних джерел. Більш того, не просто викласти їх у статті, а ще й спробувати кожен з них піддати перевірці та критиці.

Аргументи "за": чому IQOS краще сигарет

Американське міністерство охорони здоров'я: IQOS виділяє значно менше шкідливих речовин.

На початку минулого року наукову документацію по IQOS подали на розгляд американського FDA (Food and Drugs Administration – агентство Міністерства охорони здоров'я і соціальних служб США, Адміністрація з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів). FDA не лише приймає рішення про допуск/недопуск продукту на ринок США, але й ще є авторитетом і орієнтиром для аналогічних органів контролю в багатьох країнах світу.

Комісія FDA, що вивчала айкос, винесла свій вердикт: так, дійсно IQOS виділяє набагато менше шкідливих речовин в порівнянні з сигаретами.

Але не все так однозначно. Про що варто задуматися: комісія FDA також сказала, що даних для висновків про довгострокову дію IQOS на організм не достатньо. Але вже в цьому році команда дослідників Philip Morris подала в FDA результати розширених досліджень, які вивчають довгостроковий вплив і наслідки переходу з сигарет на IQOS. Будемо стежити за новинами з США.

Британські медики та науковці: найшкідливіше в курінні – продукти горіння, а не нікотин. А IQOS усуває продукти горіння.

Великобританія – одна з тих країн, де гаджети для курців здобули велику популярність. Тому уряд активно фінансує дослідження цієї теми, щоб оцінити можливі ризики, шкоду та побічні ефекти, пов'язані з використання електронних сигарет, вейпів і систем нагрівання тютюну.

У Королівській Колегії Лікарів (Royal College of Physicians) кажуть: "Нікотин сам по собі не є особливо небезпечним. Можна було б врятувати мільйони життів, якби був знайдений спосіб споживати нікотин за допомогою прийнятної та ефективної альтернативи сигаретам".

"До хвороб і смерті в основному приводять токсини і канцерогени в сигаретному димі, а не нікотин", – підтримує їх Національний інститут охорони здоров'я та удосконалення медичного обслуговування Великобританії (U.K. National Institute for Health and Care Excellence).

Англійські лікарі одностайно агітують за важливість електронних пристроїв, що заміняють сигарети. Якщо курець не готовий кинути, то краще принаймні перейти на менш шкідливу альтернативу, на кшталт IQOS або е-сигарет, щоб проявляти більше турботи про своє здоров'я і оточуючих.

Глобальний нікотиновий форум (Global Nicotine Forum): Електронні сигарети і системи нагрівання тютюну значно менш шкідливі за сигарети.

На Глобальному нікотиновому форумі (Global Nicotine Forum) у Варшаві, найбільшій професійній конференції для медиків, токсикологів і вчених, що займаються проблемами куріння та впливу нікотину, неодноразово піднімалася тема електронних пристроїв для курців. Учасники форуму дійшли висновку, що IQOS і електронні сигарети суттєво знижують шкоду для організму, тому можуть бути рекомендовані як менш шкідлива заміна сигаретам.

Резюме сформулював Джеррі Сімсон, британський вчений, професор Імперського коледжу Лондона (Imperial College of Science, Technology and Medicine) і почесний професор Лондонської школи гігієни і тропічної медицини (London School of Hygiene & Tropical Medicine): "Ми знаємо про те, що електронні сигарети менш шкідливі для здоров'я людини, ніж звичайні, і навіть можемо припускати, що зниження шкоди істотне, більш ніж 50-60%, і навіть ще більше. Ми спостерігаємо поліпшення стану пацієнтів, які перейшли зі звичайних сигарет на електронні. Ми впевнені, що для людей, що курять, життєво важливо мати доступ до менш небезпечних продуктів, що, в кінцевому підсумку, веде до зниження смертності населення".

Але не все так однозначно. Про що варто задуматися: Глобальний нікотиновий форум є профільним галузевим заходом. Логічно, що відвідують його, в першу чергу, "співчуваючі" курильно-нікотиновій дилемі. Малоймовірно, що хтось став би там піддавати нищівній критиці електронні системи доставки нікотину. З іншого боку, серед учасників багато солідних вчених, які навряд чи стали б фальсифікувати дані досліджень, щоб догодити виробникам.

Українські кардіологи: перехід на електронні пристрої для курців знижує ризик серцево-судинних захворювань.

Для тих, хто не довіряє іноземним джерелам, ми підшукали українські напрацювання. Інститут кардіології ім. Стражеско публікував свої дослідження на тему впливу гаджетів для курців на стан серцево-судинної системи. Вчені порівнювали ефект від звичайних сигарет з наслідками використання IQOS і електронних сигарет. В результаті прийшли до висновку, що перехід на електронні пристрої відчутно знижує ризик серцево-судинних захворювань.

Власні дослідження PMI: IQOS виділяє на 90-95% менше шкідливих речовин, ніж сигарети

Можливо, пам'ятаючи про тютюнові скандали в США наприкінці минулого століття, виробник IQOS дотримується максимальної прозорості. Результати досліджень публікуються у відкритому доступі на сайті, який ведуть вчені R&D центру компанії – pmiscience.com.

За твердженням виробника (інформація з офіційного сайту iqos.ua):

• IQOS виділяє на 90-95% менше шкідливих речовин в порівнянні зі звичайними сигаретами

• Знижує ризик захворювань, пов'язаних з курінням

• Не впливає на якість повітря в приміщенні

• Не має негативного впливу на зубну емаль

Аргументи "проти": чому IQOS теж може бути шкідливим

Вчені каліфорнійського університету: фільтр в стіках для IQOS плавиться при нагріванні

У Каліфорнійському університеті команда досліджень вивчала IQOS і висунула кілька припущень:

• Якщо в пристрої залишаються частинки тютюну, що випали зі стіку, то при багаторазовому повторному нагріванні вони можуть почати виділяти токсичні речовини, ідентичні до канцерогенів. Це твердження виглядає більш ніж логічним. І навіть сам виробник рекомендує регулярно чистити айкос і вкладає в коробку з пристроєм спеціальний набір щіточок для чищення.

• Фільтр в стіках Heets для IQOS може плавитися при нагріванні і виділяти токсини. Ця заява широко розлетілася по інтернету, хоча саме вона викликає найбільші сумніви.

Але не все так однозначно. Про що варто задуматися: Фільтр для стіків Heets (хітс) для IQOS зроблений не з пластику, як часто пишуть блогери, а з біорозкладного полімеру полілактиду. Полілактид виготовляється з молочної кислоти, яка, в свою чергу, синтезується з природних інгредієнтів – кукурудзяного крохмалю і цукрової тростини. Цінна особливість полілактидного фільтру – вбирати надлишкову вологу і охолоджувати аерозоль айкос до температури, комфортної для вдихання. Наситившись теплою вологою, фільтр стає щільніше і трохи змінює колір в бік більш темного, що помилково приймається за оплавлення. Температура плавлення полілактиду – 150-160⁰С. Аерозоль IQOS має значно нижчу температуру, інакше їм неможливо було б затягнутися. Якщо сумніваєтеся, поставте руку над киплячим чайником: температура пара там лише близько 100⁰С, а опік все одно буде забезпечений.

Австралійське дослідження: IQOS і е-сигарети токсичні для клітин легенів

Австралійські вчені досліджували вплив сигаретного диму, аерозолю IQOS і пару електронних сигарет на клітини легенів. І прийшли до висновку, що всі три речовини токсичні для людських легенів.

"Нам знадобилося близько п'яти десятиліть, щоб усвідомити руйнівний ефект сигаретного диму, і ми все ще не знаємо, яким буде довгостроковий ефект використання електронних сигарет. Пристрої, що нагрівають натуральний тютюн, порівняно нові, і знадобляться десятиліття, перш ніж ми повністю зрозуміємо їх вплив на людське здоров'я".

"Шкоду, що наноситься двом типам клітин легенів, які ми досліджували, здатний пошкодити плевру і викликати такі смертельні захворювання як хронічна обструктивна хвороба легень, рак легень і пневмонія, а також збільшити ризик розвитку астми, так що ми не повинні вважати ці пристрої більш безпечною опцією", – говорить Доктор Паван Шарма, вчений Сіднейського технологічного університету (University of Technology Sydney) і медичного інституту Вулкок (Woolcock Institute of Medical Research).

Але не все так однозначно. Про що варто задуматися: Дослідження виглядає дещо однобоким, але ми недостатньо компетентні, щоб оцінити його якість. Насторожує інше. Доктор Паван Шарма, якщо вірити гуглу, здійснює відкриття з підозрілою швидкістю: "Тонізуюча вода запобігає алергічній астмі у мишей", "Вчені розробили препарат, що уповільнює розвиток розсіяного склерозу", а тепер ще й "Електронні сигарети не так безпечні". Хочеться вірити, що наукових фактів в цих дослідженнях все-таки більше, ніж гонки за популярними і трендовими темами. Окремий "дзвіночок" – Австралія відома найжорсткішим в світі антитютюновим законодавством і упередженим ставленням до курців. Так що ніхто і не очікував, що австралійські вчені виступатимуть на захист електронних альтернатив сигаретам.

