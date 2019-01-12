Що кримчани та росіяни думають про Томос для України: опитування

5 січня у Стамбулі Вселенський патріарх підписав Томос про автокефалію для Православної церкви в Україні. Історичний документ передали главі церкви – митрополиту Епіфанію. Цікаво, що громадяни Росії та жителі окупованого Криму та інших територій України мають різні думки щодо нової церкви.

Томос привезли до України і виставили для загалу у Софії Київській. Сотні людей вишикувались у черги, щоб на власні очі побачити документ і доторкнутися до нього.

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Журналісти програми "Крим.Реалії" запитали у росіян, кримчан та жителів окупованих територій України, що вони думають про Томос.

У Москві громадяни запевняють, що це призведе до розколу населення.

"Це робиться спеціально для того, щоб призвести до певних речей – розколу населення", "Я вважаю, що це більше політичний акт, а людям просто дурять голову", "Мені здається, що вони вчиняють величезну помилку", "Не можна не подчинятися в Москві, бо вона – центр великої держави", "Думаю, що це особливо не вплине на населення нашої країни",

– відповідали громадяни РФ.

У Сімферополі ж вважають, що Україна має право на власну церкву: "Напевно, вони мають на це право, в них своя церква, в росіян – своя", "Я вважаю, що Київський патріархат робить все правильно, нехай в них буде окрема церква від російської", "Київ своїми діями хоче показати те, що він притримується політики від’єднання від Росії всіма способами", розповіли кримчани.

На окуповній території Луганської області люди ставляться до Томосу неоднозначно.

"Я ні за, ні проти. Я в душі тільки в Бога вірю", "Якщо вже й церкву відбирають, то це вже не добре", "Я проти, бо потрібно, щоб росіяни з українцями об’єднувалися. Я не хочу, щоб в нас були різні церкви, вона має бути спільна", "Якщо людина вірить в Бога, то це добре. Адже Бог – він єдиний, а це все дурниці",

– говорять на окупованих територіях.

Натомість у Львові вважають, що це буде сприяти зміцненню нашої нації та пришвидшить закінчення війни.

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Що таке Томос?Це унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

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