Що міг знати Сергій Кисельов про "діамантових прокурорів": пояснення Сакварелідзе

5 березня у Києві невідомий чоловік у поліцейській формі пострілом у голову вбив бізнесмена Сергія Кисельова, який є власником ювелірної фірми і раніше був пов'язаний зі скандальною справою "діамантових прокурорів".

Деталі справи "діамантових прокурорів", зокрема про Сергія Кисельова – розповів заступник генерального прокурора у 2015 році Давід Сакварелідзе у прямому ефірі 24 каналу.

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Невідомий вбив бізнесмена, власника ювелірного заводу Сергія Кисельова, ім'я якого ще у 2015 році фігурувало під час скандалу з "діамантовими прокурорами".

Що міг знати Кисельов про "діамантових прокурорів"

За словами Сакварелідзе, Кисельов вийшов на ГПУ через телевізійні сюжети, у яких він впізнав цінності, що виявили під час обшуків у заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця щодо справи "діамантових прокурорів".

У 2010 році на завод бізнесмена "наїхала" тодішня прокуратура, яка фактично вкрала в нього близько 70 кілограмів золота, 2 мільйони готівкою та діаманти. Кисельов тоді розповів, що прокурор, який проводив обшуки на його заводі, працював у київській обласній прокуратурі під керівництвом Корнійця у 2015 році,

– заявив Сакварелідзе.

Як наголосив екс-заступник генпрокурора, коли Кисельов впізнав свої коштовності, які проходили у справі "діамантових прокурорів", він припустив, що у Корнійця з’явилися ці коштовності саме через того слідчого. Сакварелідзе додав, що тоді Кисельов прийшов до ГПУ написати заяву і вони зареєстрували кримінальну справу.

Як розповів Сакварелідзе, Кисельову не вдалося повернути свої діаманти, тому що експертиза тоді показала, що точно не можна визначити, чи це були дійсно коштовності бізнесмена. Адже пройшло багато часу і не було достатньо матеріалу, щоб порівняти цінності.

Декілька кілограмів цього золота ми змогли знайти, а 2 мільйони доларів так і не вдалося. Якраз через гроші Кисельов написав заяву в ГПУ. Він говорив, що тодішній заступник генпрокурора Віктор Кудрявцев з ним "домовився", тобто вони змусили Кисельова прийняти той факт, що його гроші залишаться в прокуратурі,

– прокоментував Сакварелідзе.

І додав, що тоді бізнесмен підписав документ, начебто він ці гроші отримав, але насправді – ні. Тому Кисельов звернувся до ГПУ за допомогою.

"Але згодом виявилося, що новий керівник генеральної інспекції виявився родичем Кудрявцева, тому ця кругова порука дуже завадила розслідуванню", – сказав Сакварелідзе.

Яка доля справи "діамантових прокурорів"

Як зазначив екс-заступник генпрокурора, ця справа застрягла в судах і перебуває там вже 4 роки, її досі відтягують.

Іншого свідка цієї справи хочуть зробити божевільним, його напевно залякали або тисли на нього. Тому його поклали в психічну лікарню, щоб він не давав покази на суді. Тому я не думаю, що у цій справі таки винесуть вирок,

– відповів Сакварелідзе.

Він також додав, що не вважає, що вбивство Сергія Кисельова пов’язане зі справою "діамантових прокурорів", але потрібно перевірити всі версії.

У чому суть скандалу "діамантових прокурорів"?На початку липня 2015 року СБУ провела обшук в головному слідчому управлінні Генеральної прокуратури України. У результаті обшуку був затриманий перший заступник начальника ГПУ Володимир Шапакін та заступник прокурора Київської області Олександр Корнієць. Вони вступили у корупційну змову та отримали хабар в розмірі 3 мільйони 150 тисяч гривень. Також під час обшуків у Шапакіна було вилучено 500 тисяч доларів, а в Корнійця – багато ювелірних виробів, 65 діамантів і автомат Калашнікова. Після цього скандальних прокурорів стали називати "діамантовими".