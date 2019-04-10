Що може підвищити явку виборців у другому турі: думка соціолога

Дебати між Зеленським і Порошенком можуть вплинути і на рейтинги кандидатів, і на підвищення явки в другому турі президентських виборів.

Таку думку 24 каналу висловила директор фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна.

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Явка в другому турі буде нижчою. Значна частина тих, хто в першому турі не голосував за Зеленського і Порошенка, вирішать взагалі не йти. Тим більше, що деякі з кандидатів, які вибули, закликали не голосувати за жодного з переможців,

– зазначає Ірина Бекешкіна.

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Крім того, за її словами, багатьом знову треба буде стояти в чергах, щоб змінити місце голосування. І певна кількість виборців не захоче це робити. Як зазначає Ірина Бекешкіна, нижча явка зіграє проти Зеленського. В Порошенка старша аудиторія, яка взагалі більше ходить на вибори. При цьому соціолог зауважує: якщо дебати не відбудуться, то це дещо розчарує виборців Зеленського, але незначну частину.

Які результати першого туру виборів президента України? За офіційними результатами ЦВК, у першому турі виборів лідирує Володимир Зеленський із показником 30,24%. В Петра Порошенка – 15,95%. В Юлії Тимошенко – 13,40%. П'ятірку лідерів замикають Юрій Бойко та Анатолій Гриценко із показниками 11,67% та 6,91%. Явка склала 62,72% виборців. Другий тур відбудеться 21 квітня.



Результати першого туру виборів президента