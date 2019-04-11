Що може прискорити надання патріархії ПЦУ: відповідь митрополита Епіфанія

Те, що ПЦУ є незалежною церквою і має право приймати самостійні рішення є головним. Відсутність патріархату – ніяк не принижує честі та гідності новоствореної української церкви.

Наразі ПЦУ є незалежною автокефальною помісною церквою, але в статусі митрополії. Для того, щоб отримати статус патріархату Православній церкві України потрібно об’єднати навколо себе всіх православних українських християн. Про це розповів настоятель ПЦУ митрополит Епіфаній під час свого візиту до Львова, передає "Укрінформ".

Читайте також: Митрополит Епіфаній розповів, коли завершиться війна на Донбасі

Ми є повноцінною Українською православною церквою, яка займає почесне місце серед інших православних церков і тепер нам потрібно підтвердити статус автокефалії. Якщо ми об’єднаємося і створимо Єдину помісну православну церкву, яка об’єднає усіх православних християн в Україні, то у майбутньому ми зможемо досягти вищого статусу – статусу патріархату,

– наголосив Епіфаній.

За його словами, статус патріархату є всього лиш почесним статусом, який не впливає на ухвалення самостійних рішень без втручання з боку інших релігійних центрів.

"Тому ми не ставимо питання про те, що маємо обов’язково бути патріархатом. Ми є незалежною церквою і на цьому етапі прагнемо визнання інших православних церков", – сказав Епіфаній.

Як з’явилась Православна церква України?У жовтні 2018 року у Стамбулі Синод Вселенського патріархату дозволив Україні створити Єдину помісну церкву.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Православну церкву України. Її настоятелем став Епіфаній – митрополит Переяславський та Білоцерківський. А кафедральним собором ПЦУ став Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.



6 січня Вселенський патріарх Варфоломій передав митрополиту Епіфанію Томос про автокефалію Православної церкви України.



Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП.