Що може спричинити чоловіче безпліддя: заява вчених

Американські та японські вчені дослідили, що нестача певної амінокислоти може спровокувати безпліддя у чоловіка.

Чоловіки, які мають дефіцит таурину частіше стають жертвами безпліддя, пише Science Daily.

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Такі висновки науковці зробили, спостерігаючи за лабораторними мишами. Вони з’ясували, що нестача цієї амінокислоти призводила до деформації сперматозоїдів, а якщо точніше, до їх хвостів. Проте хвости поверталися до норми, коли гризунам давали продукти, у яких міститься ця амінокислота – м'ясо, овочі та бобові.

Вчені також виявили, що в організмі лабораторних мишей був відсутній цистеїн-діоксигеназ (CDO) – білок, який виробляє таурин. Саме нестача CDO міцно пов’язана з безпліддям.

Миші з дефіцитом CDO у 10 разів більш часто виявлялися марними, і у них в клітинах сперматозоїдів відзначався помітно менший рівень таурину.

У групу ризику входять вегани та вегетаріанці, оскільки основним джерелом таурину є м’ясо.





Однак організм може самостійно запасатися амінокислотою в достатніх кількостях від овочів, бобів і горіхів. Таурин також міститься в грудному молоці, а іноді його додають в деякі популярні енергетики.

До слова, американські вчені переконані, що нестача цинку може спровокувати безпліддя у жінок.