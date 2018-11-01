20:13
1 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Алмазний дєд. Кубинські плани Путіна
      Вєсті Кремля
      21:40, 31 жовтня
      Вєсті.UA. Фіаско Гриценка. 322 високопосадовці потрапили у немилість Путіна
      Вєсті.UA
      19:20, сьогодні
      Мильна бульбашка Каськіва: захоплені землі на Закарпатті можуть не повернути навіть після суду
      ЦРУ
      09:01, 31 жовтня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Діти
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Що може спричинити відхилення ваги дитини від норми

      142 Читать новость на русском
      Вага дитини – причини відхилень від норми
      Вага дитини – причини відхилень від норми / unsplash.com

      Є кілька причин, на які варто звернути увагу батькам, якщо у дитини занадто велика чи мала вага.

      Відхилення ваги від норми може вказувати на наявність певних проблем або специфічних станів, передає "Наша мама".

      1. Відхилення ваги від норми може відбуватись через енергетичний дисбаланс, зокрема, через отримання організмом більше калорій, ніж необхідно.

      Читайте також: Як правильно одягати дитину восени: поради лікаря

      А це призводить до набору зайвої ваги. І якщо дитина отримує менше калорій, ніж їй треба для підтримки нормальної життєдіяльності, то це, навпаки – призводить до зменшення ваги. Діти, ж які споживають їжу, рівноцінну їхньому енергетичному балансу до їх способу життя, не мають проблем з вагою. 

      2. Часто причиною відхилення ваги від  норми є захворювання і порушення, наприклад, при зміні гормонального фону, коли у вашого чада порушується обмін речовин.

      3. Якщо дитина важить значно більше від норми – причиною цього є батьки, які перегодовують малюка, коли він не хоче їсти, а його все ж змушують. 

      via GIPHY

      Висновок: основними причинами відхилень від норми маси тіла є збільшення споживання їжі, недостатнє харчування або низька фізична активність.

      Дитині потрібно дати можливість самій відчути потреби свого організму – самостійно чути сигнали голоду і насичення, а батьки повинні своєчасно задовольняти ці потреби.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Поради Діти Дитяче харчування
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Санкції Росії проти України: кому вони на руку
      сьогодні , 19:02 Санкції Росії проти України: кому вони на руку
      Євгенія Мазур
      Санкции Росии против Украины – признаки конца империи
      сьогодні , 19:00 Санкции Росии против Украины – признаки конца империи
      Віталій Кулик
      Антиукраїнські санкції: про наслідки і бонуси кремлівських економічних обмежень
      сьогодні , 18:01 Антиукраїнські санкції: про наслідки і бонуси кремлівських економічних обмежень
      Інна Жолобович
      Місцеві вибори в Польщі: кожен третій кандидат-українець отримав мандат
      сьогодні , 17:00 Місцеві вибори в Польщі: кожен третій кандидат-українець отримав мандат
      Ігор Лапін
      Новые санкции России против Украины – пиар и "шиза"
      сьогодні , 15:03 Новые санкции России против Украины – пиар и "шиза"
      Блог Соцмережі
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук