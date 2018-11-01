Що може спричинити відхилення ваги дитини від норми

Є кілька причин, на які варто звернути увагу батькам, якщо у дитини занадто велика чи мала вага.

Відхилення ваги від норми може вказувати на наявність певних проблем або специфічних станів, передає "Наша мама".

1. Відхилення ваги від норми може відбуватись через енергетичний дисбаланс, зокрема, через отримання організмом більше калорій, ніж необхідно.

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А це призводить до набору зайвої ваги. І якщо дитина отримує менше калорій, ніж їй треба для підтримки нормальної життєдіяльності, то це, навпаки – призводить до зменшення ваги. Діти, ж які споживають їжу, рівноцінну їхньому енергетичному балансу до їх способу життя, не мають проблем з вагою.

2. Часто причиною відхилення ваги від норми є захворювання і порушення, наприклад, при зміні гормонального фону, коли у вашого чада порушується обмін речовин.

3. Якщо дитина важить значно більше від норми – причиною цього є батьки, які перегодовують малюка, коли він не хоче їсти, а його все ж змушують.

Висновок: основними причинами відхилень від норми маси тіла є збільшення споживання їжі, недостатнє харчування або низька фізична активність.

Дитині потрібно дати можливість самій відчути потреби свого організму – самостійно чути сигнали голоду і насичення, а батьки повинні своєчасно задовольняти ці потреби.

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