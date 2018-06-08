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Що може спричинити жіноче безпліддя: 5 причин від ВООЗ

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ВООЗ назвала основні причини безпліддя у жінок
ВООЗ назвала основні причини безпліддя у жінок / Фото з відкритих джерел

Всесвітня організація охорони здоров'я виділяє п'ять основних причин, які можуть серйозно вплинути на жіночий організм і призвести до безпліддя.

Про причини розповіла акушер-гінеколог Ольга Білоконь, пише MedOboz.

Вона зазначила, що для того, аби настала вагітність, потрібна овуляція в яєчниках, матка, прохідність маткових труб і сперматозоїд, який здатний запліднити яйцеклітину.

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За словам акушера-гінеколога, говорячи про вагітність у жінок, важливо знати і про причини безпліддя, адже саме з них випливає основний алгоритм обстеження безплідних пар.

ВООЗ виділяє 5 основних причин жіночого безпліддя: порушення овуляції (35%), порушення прохідності маткових труб, трубні аномалії і тазові спайки (35%), ендометріоз (8-15%), маткові синехиї, шийні чинники, аномалії порожнини та інше (2-5%), безпліддя невстановленого генезу, коли причину так і не вдається з'ясувати (10-15%).


Щоб виявити причини безпліддя, жінкам треба обстежитися у лікаря

Як зауважила Білоконь, причин порушення овуляції існує дуже багато. Серед них є модифіковані, тобто такі, на які можна впливати самостійно за допомогою зміни власного раціону, способу життя і психологічного настрою і навіть усувати, сприяючи відновленню овуляції. Серед модифікованих факторів порушення овуляції вчені виділяють: стрес, інтенсивні фізичні навантаження, ожиріння або надмірна втрата ваги. 

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Також, якщо у жінки виключені порушення овуляції, а в її партнера за результатами спермограми не виявлено ніяких відхилень, то далі лікарі досліджують прохідність маткових труб і оцінюють порожнини матки. 

Згодом, провівши усі необхідні обстеження та визначивши причину безпліддя у пари, медики призначають їм відповідне лікування.

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Теги: Здоров'я Вагітність і діти Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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