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Що може статись під час сексу: найпоширеніші травми

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Найпоширеніші травми під час сексу
Найпоширеніші травми під час сексу / sites.google.com

Від сексуальних стосунків люди отримують задоволення, але трапляються під час сексу і неприємності.

Серед тих, хто любить експериментувати, найчастіше використовують під час еротичних ігор полуницю чи збиті вершки, пише Nashamama.

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І така "невинна" їжа під час сексу може викликати в інтимних місцях неприємне відчуття та печіння. Промийте уражене місце водою з милом. І краще не експериментуйте з їжею.

Також після сексу можуть з'явитись дивні виділення, зокрема, краплі крові, які з'являються через крихітні тріщини внутрішніх тканин. Однією з причин може бути те, що піхва жінки недостатньо добре зволожена. Якщо таке трапляється часто – варто звернутись до лікаря.

Ще один незручний момент – затерплі м'язи. Таке може спіткати того, хто зверху. Лікарі рекомендують у такому випадку прикласти до попереку теплий компрес.

Буває й таке, що у піхві забувають різні предмети. Найчастіше – це забуті тампони і втрачені презервативи. Якщо втрачений предмет не можете дістати самотужки – йдіть до гінеколога.

Також забуті предмети знаходять і в анальному отворі. Знову ті ж презервативи, також там може застрягнути крихітна секс-іграшка або якийсь предмет для стимуляції. Аби уникнути цього – користуйтеся сертифікованими іграшками з обмежувачами.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя Лікування Секс
Джерело: 24 Канал
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