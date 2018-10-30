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      Що може вбити рак: науковці виявили неочікуваний спосіб

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      Вчені знайшли вірус, що вбиває рак
      Вчені знайшли вірус, що вбиває рак / Соцмережі

      Науковці з університету Отаго у Новій Зеландії з’ясували, як нещодавно виявлений вірус Сенека-Валлі (інша назва – вірус долини Сенека, або SVV) взаємодіє з раковими клітинами.

      Про результати їхнього дослідження пише EurekAlert!.

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      Як зазначається, фахівці за допомогою кріоелектронної мікроскопії високої роздільної здатності (зразки досліджуються в умовах низької температури) проаналізувати, як вірус діє на рецептори ракових клітин.

      Відтак, з’ясувалося, що вірус долини Сенека взаємодіє з білковим рецептором ANTXR1, розташованими на поверхні ракових клітин. При цьому ген ANTXR2, що є характерним лише для здорових тканин, інфекція не зачіпає.  На переконання науковців,  надалі це допоможе розробити новий спосіб боротьби зі злоякісними пухлинами. 

      Вірус Сенека, рак, лікування, клітини, біологія

      Щоправда, клінічні випробування продемонстрували, що Сенека-Валлі є ефективним у боротьбі з раком, однак протягом двох тижнів організм виробляє до нього імунітет.

      Отже, науковці намагатимуться розробити метод застосування вірусу Сенека-Валлі, за якого в організмі не розвивається стійкість до нього. А для цього необхідно модифікувати вірус таким чином, щоб залишити без змін тільки ту частину, яка взаємодіє з раковими клітинами. 

      Нагадаємо, раніше науковцям вдалось визначати, кому з хворих на онкозахворювання загрожує смерть, а кому – ні.

       
      Вірус долини Сенека – що це?
      Він зустрічається у США з 1980-х років, вражає здебільшого свиней і зрідка корів. Проявляється у вигляді численних виразок на шкірі та слизовій.     

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Медицина Здорове життя Лікування Онкозахворювання
      Джерело: 24 Канал
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