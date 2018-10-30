Що може вбити рак: науковці виявили неочікуваний спосіб

Науковці з університету Отаго у Новій Зеландії з’ясували, як нещодавно виявлений вірус Сенека-Валлі (інша назва – вірус долини Сенека, або SVV) взаємодіє з раковими клітинами.

Про результати їхнього дослідження пише EurekAlert!.

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Як зазначається, фахівці за допомогою кріоелектронної мікроскопії високої роздільної здатності (зразки досліджуються в умовах низької температури) проаналізувати, як вірус діє на рецептори ракових клітин.

Відтак, з’ясувалося, що вірус долини Сенека взаємодіє з білковим рецептором ANTXR1, розташованими на поверхні ракових клітин. При цьому ген ANTXR2, що є характерним лише для здорових тканин, інфекція не зачіпає. На переконання науковців, надалі це допоможе розробити новий спосіб боротьби зі злоякісними пухлинами.

Щоправда, клінічні випробування продемонстрували, що Сенека-Валлі є ефективним у боротьбі з раком, однак протягом двох тижнів організм виробляє до нього імунітет.

Отже, науковці намагатимуться розробити метод застосування вірусу Сенека-Валлі, за якого в організмі не розвивається стійкість до нього. А для цього необхідно модифікувати вірус таким чином, щоб залишити без змін тільки ту частину, яка взаємодіє з раковими клітинами.

Нагадаємо, раніше науковцям вдалось визначати, кому з хворих на онкозахворювання загрожує смерть, а кому – ні.

Вірус долини Сенека – що це? Він зустрічається у США з 1980-х років, вражає здебільшого свиней і зрідка корів. Проявляється у вигляді численних виразок на шкірі та слизовій.

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