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Що може знизити потенцію у чоловіків

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Що може спричинити потенцію у чоловіків
Що може спричинити потенцію у чоловіків / wworld

Існує низка профілактичних заходів, які варто дотримуватися кожному чоловікові, аби не допустити зниження потенції.

Не варто вживати міцних алкогольних напоїв, адже у необхідний момент може захотітись спати або ж підведе ерекція, передає Мenslife.

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Куріння також вважається головним ворогом чоловічого здоров'я. Згідно з статистичними даними, 90% чоловіків, у яких проблеми з еромією, є курцями. А все через те, що тютюн провокує спазми судин по всьому тілу, зокрема, і в статевому органі.

Кава впливає на організм чоловіка так само, як і куріння – судини починають звужуватися, заважаючи ерекції.

Важка їжа з великою кількістю жирів дає організму багато холестерину, через це виникають проблеми з метаболізмом, ішемічні захворювання та еректильна дисфункція.

Краще надавайте перевагу свіжим овочам та фруктам, перцю чилі, часнику, зелені, горіхам та морепродуктам, красну рибу. Ці продукти містять мікроелементи, які будуть підтримувати судини у хорошому стані і сприяти сексуальному збудженню.

Дріжджі і цукор пригнічують ерекцію, тож фахівці рекомендують чоловікам обмежити споживання хліба. Якщо без хліба ніяк – їжте вироби з житнього борошна.

Не варто перед сексом пити ліки – вони теж погано впливають на лібідо. Зокрема, це стосується препаратів від тиску та седативних препаратів. Анаболічні засоби шкідливі для організму в особливо погано впливають на сексуальне бажання. 

Затяжні стреси, конфлікти переживання стимулюють в організмі утворення кортизолу (гормону стресу). Це призводить до набору зайвої ваги та пригнічення ерекції.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здоров'я Секс Медицина Лікування Здорове життя
Джерело: 24 Канал
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