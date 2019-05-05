Що може зробити Україна у відповідь на указ Путіна про спрощене російське громадянство?

Через укази Путіна про спрощене російське громадянство для українців необхідно зробити низку кроків на законодавчому рівні.

Про це 24 каналу розповів дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

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По-перше, передивитися механізми позбавлення громадянства України. Одна з помилок санкційної політики України, вважає Хара, що в списки включали так званих керівників АР Крим. Не можна піддавати санкціям громадянина власної держави. Вони злочинці, і повинні відповідати за свої вчинки згідно з українським законодавством. Крім того, спецслужби мають відстежувати, хто прийняв громадянство РФ незаконно. Заборонити таким громадянам, приміром, володіти нерухомістю в Україні.

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По-друге, говорить дипломат, у нас немає закону про колаборантів. Є громадяни, які через обставини опинилися в російській окупації. Але є ті, хто працює в так званих парламентах, виконавчих органах так званих "ДНР" і "ЛНР". Є бойовики, які служать в першому і другому "армійських корпусах", що є прихованими підрозділами регулярних сил Росії. Такий документ чітко б визначав, хто відповідатиме за такі незаконні кроки.

Головне, чого бракує, – стратегії щодо Росії. Порошенко і його команда за п’ять років не змогли визначити, що таке "ДНР" і "ЛНР". Вони з юридичної точки зору не є терористичними організаціями. Потрібно сформулювати, якими будуть наші правові кроки щодо громадян в ОРДЛО,

– наголошує Олександр Хара.

Що передбачає скандальний указ Путіна?• Заяву на видачу громадянства РФ від жителів окупованих територій України повинні розглядати не довше трьох місяців.



• Особи, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України можуть отримати паспорти РФ без обов'язкових іспитів чи дотримання вимоги щодо проживання в Росії терміном у понад п'ять років.



• Основні умови зміни громадянства – наявність паспортів самопроголошених "ЛНР" і "ДНР".



• Охочим потрібно буде їхати в Ростовську область, на місці паспорти отримуватимуть лише проросійські бойовики. Президент Росії Володимир Путін 24 квітня підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих територій на Донбасі. При цьому глава Кремля цинічно заявив, що видача паспортів мешканцям Донбасу – це лише питання гуманітарного характеру. Водночас Путін заявив, що, Росія, нібито, не хоче створювати проблеми Україні та майбутній владі.



1 травня Путін підписав указ про спрощений порядок отримання паспорта РФ для українців з території окупованого Криму.

За його словами, Зеленський досить непогано відреагував на ці укази Путіна. Новобраний президент заявив, що Україна – держава, на яку орієнтуються вільні люди Росії, хто виступає проти диктатури Путіна. І треба їх підтримати і надати українське громадянство. І це, зауважує Хара, правильно. Такі кроки повинні бути елементом інформаційної та ідеологічної політики підриву путінського режиму і "руского міра". Тиранія – загроза і російським громадянам. А Порошенко, зауважує експерт, жодного разу не критикував розгони опозиційних мітингів у Росії і Білорусі.

Як Україна відреагувала на паспортний указ Путіна?Майбутній президент Володимир Зеленський у відповідь на ідею Путіна про видачу паспортів усім українцям, заявив, що Росії не варто даремно витрачати час на спроби спокусити громадян України паспортами РФ.



Чинний президент Петро Порошенко назвав неприпустимим спрощення видачі російських паспортів жителям Донбасу. За його словами, Кремль намагається виправдати та легітимізувати свою військову присутність в Україні та може планувати анексію регіону. Окрім того, Росія порушила Мінські домовленості та намагається втрутитись у внутрішні справи України.