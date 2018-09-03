20:02
3 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
16°C
29°C 14°C
  • вівторок
    29°C 14°C
  • середа
    27°C 18°C
  • четвер
    26°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Путін змінює професію. Конкуренти Ілона Маска в Росії
Вєсті Кремля
17:06, 1 вересня
Вєсті.UA. Ведмежі послуги Медведчука. Шапка Гриця-молодця
Вєсті.UA
19:46, сьогодні
Бізнес забудовиків: як в Україні наживаються на школах та садочках
ЦРУ
09:00, 31 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Туризм по-радянськи
Згадати все
22:51, 31 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

Що може зупинити будівництво "Північного потоку-2"

107 Читать новость на русском
Що може зупинити будівництво "Північного потоку-2"
Що може зупинити будівництво "Північного потоку-2" / Фото з відкритих мереж

Для краху проекту "Північного потоку-2" існує один сценарій. Згідно з ним, Данія повинна заборонити будівництво другої гілки газопроводу в обхід України у своїх територіальних водах.

Якщо таке станеться, будівництво Nord Stream 2 відкладуть як мінімум на рік, оскільки треба буде оцінити новий маршрут, а це дасть американському Конгресу час для вирішення питання санкцій проти "ПП-2". Таку думку в інтерв'ю DELFI висловив співробітник аналітичного центру Atlantic Council Алан Райлі.

Читайте також: Німецький партнер може відмовитись від "Північного потоку-2": відома причина

За словами експерта, саме нові санкції США відлякали б від участі у проекті його партнерів – німецькі компанії Uniper і Wintershall, французьку Engie і британсько-голландську Royal Dutch Shell. Досі представники цих корпорацій обіцяли покрити 50% витрат на "Північний потік-2", іншу половину оплатила б російська компанія "Газпром".

Ще одне рішення щодо "ПП-2" – балтійський газопровід із Норвегії в Польщу. Свою роль тут зіграв би Клайпедський СПГ-термінал, зауважує Райлі.

На його думку, не можна називати проект будівництва "Північного потоку-2" лише комерційним, адже в нього є декілька політичних мотивів, один з основних бажання Росії завдати шкоди Україні.

Цей газопровід зробить її ще більш залежною від Росії, продовжує аналітик. Зараз Україна отримує близько 2 мільярди євро за транзит газу, це близько 2% від ВВП країни, пояснює Райлі.

На країнах Балтії Nord Stream 2 позначиться у декількох аспектах. По-перше, збільшиться вплив "Газпрому" в регіоні. У нього тепер є Nord Stream-1, а з другим газопроводом буде 110 млрд куб. м газу недалеко від вод Литви. Це дає Росії додатковий привід тримати поблизу цієї території більше військових кораблів та інших засобів гарантування безпеки. Я думаю, саме аспекту безпеки у всій дискусії (навколо "ПП-2" – "24") приділяють недостатню увагу,
– зауважив експерт.

Читайте також: Як "Північний потік-2" впливає на Європу і Україну: жорстка заява США

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель 18 серпня провели переговори у Берліні. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков розповів, що Путін і Меркель обмінялися думками щодо ситуації в Україні. Він додав, що сторони також "говорили про перспективи продовження газового транзиту через територію України". За словами речника Путіна, лідери Росії та Німеччини "не вважають правильними спроби політизувати проект "Північний потік - 2". Окрім цього, піднімалася тема можливих санкцій проти компаній, що беруть участь в реалізації "Північного потоку-2". До слова, обмежувальні заходи проти проекту погрожує ввести президент США Дональд Трамп.

Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.

Теги: Новини України Північний потік-2 Новини політики Новини Росії Новини США Санкції
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Ліквідація Захарченка: який сценарій готує Кремль для України?
сьогодні, 19:01 Ліквідація Захарченка: який сценарій готує Кремль для України?
Інна Жолобович
ТОП-3 гри серпня 2018: огляд Far Cry 5, Strange Brigade та God of War 4
сьогодні, 18:02 ТОП-3 гри серпня 2018: огляд Far Cry 5, Strange Brigade та God of War 4
Анастасія Можаровська
Смерть Захарченка нічого не змінить у стосунках Росії та України
сьогодні, 17:01 Смерть Захарченка нічого не змінить у стосунках Росії та України
Богдан Яременко
Передвісник ескалації на Донбасі: західні ЗМІ про вбивство Захарченка та його наслідки
сьогодні, 16:53 Передвісник ескалації на Донбасі: західні ЗМІ про вбивство Захарченка та його наслідки
Олександра Кравчук
Диво-вугілля від Ахметова: хто розщедрився на скандальну формулу "Роттердам+"
сьогодні, 16:00 Диво-вугілля від Ахметова: хто розщедрився на скандальну формулу "Роттердам+"
Вікторія Войціцька
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
Колишнього президента США госпіталізували
14 липня 2017 , 05:58
У Москві зірвали лекцію одного з лідерів "Антимайдану"
 21 травня 2015 , 15:33
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук