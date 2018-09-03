Що може зупинити будівництво "Північного потоку-2"

Для краху проекту "Північного потоку-2" існує один сценарій. Згідно з ним, Данія повинна заборонити будівництво другої гілки газопроводу в обхід України у своїх територіальних водах.

Якщо таке станеться, будівництво Nord Stream 2 відкладуть як мінімум на рік, оскільки треба буде оцінити новий маршрут, а це дасть американському Конгресу час для вирішення питання санкцій проти "ПП-2". Таку думку в інтерв'ю DELFI висловив співробітник аналітичного центру Atlantic Council Алан Райлі.

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За словами експерта, саме нові санкції США відлякали б від участі у проекті його партнерів – німецькі компанії Uniper і Wintershall, французьку Engie і британсько-голландську Royal Dutch Shell. Досі представники цих корпорацій обіцяли покрити 50% витрат на "Північний потік-2", іншу половину оплатила б російська компанія "Газпром".

Ще одне рішення щодо "ПП-2" – балтійський газопровід із Норвегії в Польщу. Свою роль тут зіграв би Клайпедський СПГ-термінал, зауважує Райлі.

На його думку, не можна називати проект будівництва "Північного потоку-2" лише комерційним, адже в нього є декілька політичних мотивів, один з основних – бажання Росії завдати шкоди Україні.

Цей газопровід зробить її ще більш залежною від Росії, продовжує аналітик. Зараз Україна отримує близько 2 мільярди євро за транзит газу, це близько 2% від ВВП країни, пояснює Райлі.

На країнах Балтії Nord Stream 2 позначиться у декількох аспектах. По-перше, збільшиться вплив "Газпрому" в регіоні. У нього тепер є Nord Stream-1, а з другим газопроводом буде 110 млрд куб. м газу недалеко від вод Литви. Це дає Росії додатковий привід тримати поблизу цієї території більше військових кораблів та інших засобів гарантування безпеки. Я думаю, саме аспекту безпеки у всій дискусії (навколо "ПП-2" – "24") приділяють недостатню увагу,

– зауважив експерт.

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Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель 18 серпня провели переговори у Берліні. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков розповів, що Путін і Меркель обмінялися думками щодо ситуації в Україні. Він додав, що сторони також "говорили про перспективи продовження газового транзиту через територію України". За словами речника Путіна, лідери Росії та Німеччини "не вважають правильними спроби політизувати проект "Північний потік - 2". Окрім цього, піднімалася тема можливих санкцій проти компаній, що беруть участь в реалізації "Північного потоку-2". До слова, обмежувальні заходи проти проекту погрожує ввести президент США Дональд Трамп.

Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.