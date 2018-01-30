Що можна їсти на ніч без шкоди для фігури: список
Останній прийом їжі повинен бути щонайменше за 2-3 години до сну. Але якщо ви слідкуєте за фігурою, то важливо не лише час, коли ви вечеряєте, а й те, чим ви вечеряєте. Які продути можна їсти ввечері без шкоди для фігури – читайте в матеріалі.
Морська риба
Морська риба засвоюється в організмі навіть краще, ніж курка. Вона багата мікроелементами, які необхідні для синтезу білків шкіри – колагену і еластану.
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Яйця
На вечерю краще їсти тільки білок з яйця, без жовтка. Білок багатий на амінокислоти, що сприяє синтезу гормонів.
Що можна їсти на ніч – білок яйця
Зелені овочі
Овочі містять корисну клітковину і волокна, так що сміливо вживай їх на вечерю. Але краще їжте овочі в сирому або запеченому вигляді, але не смажені.
Сир
Вибирай жирний сир, а не знежирений. До нього можна додати фрукти чи горішки.
Що можна їсти на ніч – сир
Гречка
Відварна гречка стане відмінним вечерею в компанії з овочами. Проте намагайтесь не додавати багато масла чи олії.
Гарбузове насіння
Гарбузове насіння – джерело омега 3 і поліненасичених жирних кислот. До того ж, насіння забезпечить довге відчуття ситості.
Що можна їсти на ніч – гарбузове насіння