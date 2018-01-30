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Що можна їсти на ніч без шкоди для фігури: список

20:15, сьогодні 581 Читать новость на русском
Що можна їсти на ніч
Що можна їсти на ніч / unsplash

Останній прийом їжі повинен бути щонайменше за 2-3 години до сну. Але якщо ви слідкуєте за фігурою, то важливо не лише час, коли ви вечеряєте, а й те, чим ви вечеряєте. Які продути можна їсти ввечері без шкоди для фігури – читайте в матеріалі.

Морська риба

Морська риба засвоюється в організмі навіть краще, ніж курка. Вона багата мікроелементами, які необхідні для синтезу білків шкіри – колагену і еластану.

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Яйця

На вечерю краще їсти тільки білок з яйця, без жовтка. Білок багатий на амінокислоти, що сприяє синтезу гормонів.


Що можна їсти на ніч – білок яйця

Зелені овочі

Овочі містять корисну клітковину і волокна, так що сміливо вживай їх на вечерю. Але краще їжте овочі в сирому або запеченому вигляді, але не смажені.

Сир

Вибирай жирний сир, а не знежирений. До нього можна додати фрукти чи горішки.


Що можна їсти на ніч – сир

Гречка

Відварна гречка стане відмінним вечерею в компанії з овочами. Проте намагайтесь не додавати багато масла чи олії.

Гарбузове насіння

Гарбузове насіння – джерело омега 3 і поліненасичених жирних кислот. До того ж, насіння забезпечить довге відчуття ситості.


Що можна їсти на ніч – гарбузове насіння

Теги: LifeStyle Здорове харчування Здоров'я Поради
Джерело: Сosmo
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