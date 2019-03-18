Що нам не розповідають про високу премію "Нафтогазу": пояснення експерта

Уряд хоче розірвати співпрацю з "Нафтогазом" за чинним контрактом і створити новий. Одна із причин – занадто високі зарплати і премії. Однак ніхто не згадав і не пояснив, чому наразі голові "Нафтогазу" Андрію Коболєву виплачена лише частина премії.

Про це у своєму відеоблозі "Фінансова грамотність " розповів економічний експерт Сергій Фурса.

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"Якщо в дискусії хтось почав згадувати премію Коболєва (голова "Нафтогазу" – 24 канал), вам швидше за все брешуть і вами маніпулюють. Обов'язково скажуть: як так, премію в 50 мільйонів виплатили, а з "Газпрому" ще не отримали нічого! Так ось, балакуни прекрасно знають, що виплачена лише частина премії. Яка становить 46 мільйонів доларів. Як 1% від перемоги в Стокгольмі, що принесло на папері країні 4,6 мільярда доларів", – зазначив експерт.

Але виплачена тільки частина. 20 мільйонів доларів. Пропорційно тому, що вже реально отримав "Нафтогаз" в якості прибутку, списавши 2 мільярди доларів боргу, які були перед "Газпромом". І якщо вам свідомо брешуть, то не складно здогадатися, що роблять це не найчесніші люди,

– наголосив Фурса.

Він пояснив: або ми проводимо реформу корпоративного управління, або повертаємо держкомпанії політикам. "Третього не дано. Що роблять з держкомпаніями політики – добре відомо", – підсумував Фурса.

Відео повного відеоблогу Сергія Фурси "Фінансова грамотність" за 16 березня 2019