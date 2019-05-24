Що нам ще заборонить Окружний адмінсуд Києва та як його спинити: Зеленський і свято сюру

Окружний адміністративний суд Києва має над вами виключну владу, навіть якщо ви про це не знаєте. Чому так вийшло та чого цей суд може вас позбавити – розбирались журналісти 24 каналу.

Окружний адміністративний суд Києва (він же – ОАСК) останні місяці фігурував у такій кількості скандалів, що про його дивні рішення знають навіть дуже аполітичні люди. Звідки стільки скандалів та чому саме із цим судом – будемо з’ясовувати разом.

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Чому раптом виникло стільки скандалів із ОАСК?

Тому що від початку весни 2019 року Окружний адміністративний суд Києва виніс забагато дивних рішень. Які напряму матимуть негативний вплив і на роботу державних структур, і на наше із вами життя.

Наприклад, він скасував націоналізацію "Приватбанку", зупинив перейменування Української православної церкви московського патріахату, заблокував конкурс на посаду очільника митниці, поновив на посаді Романа Насірова та відсторонив від роботи Уляну Супрун. Цей суд перешкоджав боротьбі з корупцією, а ще раніше, в часи Януковича – заборонив Майдан і дозволив силовикам його розігнати. Цей же суд позбавив повноважень голову Вищої кваліфікаційної комісії суддів, яка намагалась перезапустити сам ОАСК, відсіявши з нього недоброчесних суддів. Це – лише найскандальніші із його останніх рішень. І це – далеко не все, що ОАСК ще може нам заборонити.

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Чим цей суд такий особливий?

Бо йому пощастило опинитись у правильному місці із правильно сформованим складом. Який суд розглядатиме справу, визначається залежно від того, де суд територіально знаходиться і яку має компетенцію. Адміністративні суди розглядають всі спори, де хоча би однією зі сторін є суб'єкт владних повноважень: оскарження штрафів, податків, скасування актів, наказів і так далі. Більшість державних органів, які виносять важливі рішення, розташовані у Києві. Відтак, саме ОАСК отримав такі надзвичайні повноваження і можливість брати у заручники цілу країну.

Окружний адміністративний суд Києва у першій інстанції вирішує спори з Урядом, міністерствами, Національним банком України, іншими центральними органами, спори щодо звільнення високопосадовців тощо. Фактично, він не має компетенції лише стосовно рішень президента, Верховної Ради, Вищої кваліфкомісії суддів, Вищої ради правосуддя, які можуть бути оскаржені одразу до Верховного суду,

– пояснив заступник голови Центру політико-правових реформ Роман Куйбіда.

Хто приймає там рішення?

49 суддів під головуванням Павла Вовка. За даними громадської організації "Чесно", яка відстежує та контролює хід судової реформи, 30 з цих суддів не пройшли перевірку на доброчесність.

Павло Вовк – людина із біографією, насиченою цікавим досвідом. Він очолив Окружний адмінсуд у вересні 2010-го – після приходу до влади Віктора Януковича. Ініціював його обрання тодішній глава Комітету ВР з питань правосуддя Сергій Ківалов, помічником-консультантом якого Вовк працював на початку своєї кар'єри. Після Революції гідності Вовк залишився на своєму місці, а у 2015-му був знову переобраний головою ОАСК.

Кожна політична влада має посилений інтерес до цього суду. І кадровий склад вочевидь формувався з урахуванням цього. Наприклад, голова цього суду Павло Вовк брав участь у конкурсі до Верховного Суду і отримав негативний висновок від Громадської ради доброчесності. У своєму висновку вона, зокрема, навела факти, які, на її думку, свідчать про зв'язки з політичними силами. Зокрема, до того як стати суддею, він працював помічником Сергія Ківалова, який очолював парламентський комітет з питань правосуддя. Журналісти бачили його у ресторані з Олександром Грановським, членом аналогічного комітету чинного парламенту. Нагородну зброю йому подарував міністр Арсен Аваков. Тоді Вовк сам знявся з конкурсу,

– розповів Куйбіда.

За його словами, тепер постало питання про його кваліфікаційне оцінювання, яке мають разово пройти всі судді. З цього приводу деякі народні депутати декілька разів через поправки в різні законопроекти тишком-нишком намагалися протягнути зміни, завдяки яким Вовк міг би вважатися автоматично кваліфікованим. "Він був фактичного єдиним вигодонабувачем таких змін. Лише суспільний розголос і уважність народних депутатів призвела до того, що ці поправки не стали законом", – додав він.

Дивіться також відео із розбором роботи суддів ОАСК:

Член Громадської ради доброчесності Михайло Жернаков пояснив 24 каналу:

Цей суд створювався і формувався Портновим свого часу для того, аби ухвалювати такі рішення. Суддів добирали Портнов і Ківалов. Ці люди є абсолютно безкарними, тому що не працюють механізми відповідальності суддів за неправомірні рішення, скрізь можна домовитись або розраховувати на те, що політичні патрони за тебе все порішають. Якщо ти робиш те, що від тебе хочуть твої політичні патрони – ти залишаєшся на посаді. Так, власне ця система і працює.

Чому судді ОАСК приймають такі рішення?

Тому що їм це вигідно. Тому що судді залежать від політиків і вміють вдало підлаштовуватись під зміну влади.

"Ці люди – корупціонери, які до того ж є політично залежними. Вони можуть нам заборонити буквально все. У них є унікальна юрисдикція із розгляду справ практично всіх органів державної влади, які розташовані у Києві", – пояснив Жернаков.

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Дивіться також відео про те, як політики впливають на рішення головних органів судочинства країни:

Що ще цей суд може нам заборонити?

Все, що завгодно.

"Він може розглядати рішення центральних виконавчих органів влади. Він може оскаржувати результати виборів, які встановить ЦВК, скасовувати укази президента, акти Кабміну, купу всього. У ситуації з ОАСК у нас, принаймні, залишається апеляційна інстанція, де можна оскаржити їхнє рішення. Складніша і страшніша ситуація із Конституційним судом, який зараз теж виносить доволі дивні рішення – наприклад, щодо скасування незаконного збагачення, і процедури скасування його рішення немає. Ми можемо просто спробувати прийняти новий закон, якщо КСУ визнає щось неконституційним, та спробувати цей новий закон сформулювати так, аби КСУ не мав до нього претензій", – пояснила виконавча директорка Фундації DEJURE Ірина Шиба.

Чи можна оскаржити рішення ОАСК?

Можна, для цього і існують апеляції. Якщо, наприклад, апеляційна інстанція підтримає останні скандальні рішення ОАСК, то можна буде також подати ще касацію.

"Касаційна інстанція – Верховний суд – може переглядати рішення з обмеженою кількістю підстав, наприклад неправильне застосування норм права. Він не буде знову досліджувати докази. Але це саме той випадок, бо ОАСК у своїх останніх рішеннях застосовував норми права так, як йому хотілось. Є така затягана фраза "Закон – воно як дишло, куди потягнув – туди і вийшло". Це – саме те, що вони зараз роблять. Вони викривляють, маніпулюють, пропускають якісь частини норм, щоб обґрунтувати те рішення, яке їм потрібно. Або взагалі його не обґрунтовують", – пояснила Шиба.

Як можна вплинути на цей суд?

Ніяк. Його можна тільки розформувати. До слова, це і мало бути зроблено – цей суд мали взагалі ліквідувати. Але наприкінці грудня 2017 року він раптово зник із указів президента про ліквідацію судів. Тепер же, до слова, коли Петро Порошенко перестав бути президентом, збережені ним судді подали позов і на нього.

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Поки ми не оновимо весь суддівський корпус і не призначимо суддів, які будуть приймати незалежні рішення і не змінюватимуть їх як флюгер на вітру – то всі інші реформи фактично під загрозою. Будь-які акти та постанови може скасувати ОАСК. Все, що він не може скасувати – КСУ може визнати неконституційним. І обидва ці органи зараз є політично залежними через процедуру їх призначення, звільнення і правову традицію, яка у нас склалась,

– наголосила Шиба.

"Цей суд потрібно ліквідувати. Замість нього потрібно створювати інший суд. Потрібно перезапускати ВККС, тому що вона довела, що вона теж всю реформу спустила на манівці, повністю проваливши імплементацію судової реформи – як добір Верховного суду, так і кваліфікаційне оцінювання суду", – додав Жернаков.

До чого тут президент Зеленський?

Він – єдиний, хто може зупинити свято сюру, яке влаштували судді Окружного адміністративного суду Києва.

"Ліквідація ОАСК відбувається актом парламенту, який вносить президент. Він має таке виключне повноваження – запропонувати законопроект, який ліквідовує чи реорганізовує суди. Парламент має за це проголосувати. Якщо ці люди серйозні щодо того, аби забезпечити верховенство права та справедливість в Україні – це єдиний шлях. Все інше – намагання зберегти статус-кво", – наголосив Жернаков.

З одного боку, команда президента вже акцентувала увагу на тому, що вони хочуть незалежних судів і планують перезавантажити судову систему.

З іншого – питання ОАСК є викликом для президента України. Судді цього суду досі підконтрольні Портнову. Їх тішить його повернення до України. Як, певно, і той факт, що новопризначений глава Адміністрації президента працював помічником Портнова і є його учнем. Зважаючи на особливі можливості ОАСК, це все – небезпечне для країни поєднання. Тому лишається сподіватись, що президент Зеленський не захоче себе асоціювати із тими процесами, які відбуваються в ОАСК та ініціює перезапуск судової системи.