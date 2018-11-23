Що насправді пов'язує Віктора Медведчука та Петра Порошенка: журналістське розслідування

Віктор Медведчук, як незмінний ключовий представник інтересів Володимира Путіна в Україні стояв біля витоків проросійського сепаратизму, а Порошенко, як військовокомандувач направляє на Схід армію, яка захищає та відвойовує територію, захвачену РФ. Тож, публічно вони політичні опоненти, якщо не вороги. А не публічно?

Про це повідомили журналісти програми "Схеми" (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу UA:Перший).

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Брудна українська політика бачила багато найнесподіваніших колаборацій, але ця на фоні Революції гідності, війни на Сході та анексії Криму виглядає особливо цинічно.

У листопаді 2013 року екс-президент Україні мав підписати Угоду про асоціацію з ЄС. За рік до того, рух Віктора Медведчука "Український вибір" почав тур містами на Сході та Півдні країни, просуваючи "вибір" російський. Він підтримував економічне об'єднання з Росією, братерство, народовладдя, референдум, а ще залякував Європейським Союзом.

У серпні 2013 року у Криму Медведчук сказав, що "це близько та природно для нас, для слов'янської країни, для наших споконвічних духовних та моральних цінностей".

Україна може ухвалити рішення, яке, як вже неодноразово ми заявляли, буде вирішальним за всі 22 роки незалежності нашої країни,

– наголосив він у Харкові 2013 року.

У листопаді 2013 року Віктор Янукович різко змінює зовнішньополітичний курс країни і не підписує договір про асоціацію з ЄС. В Україні починаються масові протести, які закінчуються втечею Януковича і його команди до Росії.



Втеча екс-президента ВІктора Януковича до Росії

Після зміни влади в Україні, РФ анексує Крим, де під дулами автоматів відбувається "референдум". До влади приходить Петро Порошенко, який називає Росію ворогом, обіцяє швидко виграти війну та здобути безвіз. А на Сході України сепаратисти за допомогою Російських військ починають захоплювати владу.

Усі ці події відбуваються немов за заповітом Медведчука. У Донецьку, Луганську та Харкові очільниками проросійських угрупувань стають учасники конференції "Українського вибору", а саме Арсен Клінчаєв, Павло Губарєв та Євген Жилін. За версією СБУ, радник президента Росії Сергій Глазьєв керував діями цих формувань.

У 2014 році Медведчук потрапив під санкції США за підтримку дій Росії, проте українські спецслужби ані тоді, ані зараз не цікавляться проросійською риторикою Віктора Медведчука.



Володимир Путін та Віктор Медведчук

Схоже, саме завдяки українським спецслужбам Віктора Володимировича призначають до гуманітарної підгрупи на перемовинах у Мінську. А от у Києві кум Путіна, фактично, стає неформальним послом РФ та одним з голових комунікаторів між двома країнами.

Є, так звана, гуманітарна група, яка займається виключно питанням звільнення заручників. Колишній голова Служби безпеки України призначив представником у цю групу Віктора Медведчука. Я маю визнати, що він виявився найбільш ефективним,

– сказав Петро Порошенко.

Екс-голова СБУ Валентин Наливайченко заперечує слова президента. "Насправді, за дорученням президента України Петра Порошенка, був призначений Медведчук. А на прес-конференції була сказана, як мінімум, неправда", – заперечив Наливайченко.



Лист-відповідь СБУ

Спецкореспондент "Громадського телебачення" Максим Каменєв запевняє, що українська влада, як мінімум, не заважає Медведчуку.

Сьогодні Медведчук повернувся у системну політику як повноцінний гравець, взяв під контроль телеканал "112", увійшов до партії Рабіновича "За життя", став головою її політради, а також скоординував об'єднавчий процес проросійських політсил, які нещодавно висунули кандидатуру Юрія Бойка для участі в президентських виборах.

Тож, більше про те ким є Віктор Медведчук та Петро Порошенко: друзями, ворогами чи спільниками – дивіться у програмі.