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ЛЕОНІД КАДЕНЮК САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛІМПІАДА-2018
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ЛЕОНІД КАДЕНЮК САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛІМПІАДА-2018

Що насправді змінилося в оновленій поліції, окрім назви

Гра слів 23:32, 31 січня 347 Читать новость на русском

Після Майдану майже всі парламентські сили обіцяли реформу правоохоронних органів. І очільники цих органів навіть намагалися щось реформувати.

Відбулася реорганізація, зміна назв підрозділів і переатестація співробітників. За її результатами відсотків 15 колишніх міліціонерів відсіяли. Щоправда, потім частина з них поновилася на посадах через суди. А ще була обіцянка скоротити роздутий штат. Вона, до речі, дуже давня. Її давали ще попередники Арсена Авакова. Але після таких обіцянок міністерство тільки розросталося.

Тож із цифрами плутанина навіть у самому МВС. Але все ж ризикну зробити висновки з офіційної відповіді міністерства на наш запит. Якщо порівнювати штат лише тих підрозділів МВС, що входили до нього 2013 року, то зараз він трошки скоротився. Відсотків на 7. Але міністру підпорядкували й нові служби. Тож загалом штатна чисельність органів, діяльність яких тепер координує міністр внутрішніх справ, – це понад 370 тисяч осіб.

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Для того, аби уявити цю величезну машину, наведу порівняння. Новий орган у сфері боротьби з топ-корупцією – Національне антикорупційне бюро – це максимум 700 штатних співробітників. Тобто система МВС у 530 разів більше ніж НАБУ за штатом. І в 70 разів – за бюджетом.

Бюджет міністерства зростає і зарплати наче теж. Але революційним їхнє збільшення не назвеш. Ось наприклад зарплата показового підрозділу – патрульних поліцейських. Ну, на 10 тисяч особливо не розгуляєшся. Але я зараз навіть не про це.

Довіра громадян до нової поліції згідно з соцопитуваннями таки більша, ніж до старої міліції. Щоправда, наскільки більша - питання без точної відповіді. Бо дані опитувань суттєво відрізняються залежно від організації, яка їх проводила.

Але є в країні громадяни, яких поліція захищає особливим чином. От взяти хоча б сина міністра внутрішніх справ. Коли до нього в гості прийшли детективи НАБУ, міністерство не лишилося осторонь, демонструючи дива оперативності і небайдужості.

А є ще один громадянин, який перебуває під захистом поліції. У прямому сенсі цього слова. Його всюди супроводжує поліція особливого призначення. Це той самий мультимільйонер Ігор Котвіцький, кортеж якого порушує правила на очах патруля. Виходець з бізнесу Арсена Авакова працює парламентарем і за посадою не може претендувати на безкоштовну охорону від держави.

Але він її має. Спецпризначенні Нацполіції охороняють і його особисто, і його нерухомість. І він за це нічого не платить державі. Хоча його декларація нагадує "Війну та мир" Льва Толстого. В сенсі – не всім вистачає сил дочитати її до кінця.

Хто охороняє резиденцію Авакова і наскільки швидко харківська поліція проводить обшуки – дивіться у програмі.

Теги: Новини політики гроші НАБУ Гра слів Арсен Аваков Поліція Міністерство внутрішніх справ Реформи
Джерело: 24 Канал
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