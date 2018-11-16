Що найбільше хвилює українців: цікаві результати соціологічного дослідження

Серед найбільш важливих проблем, які хвилюють українців, – військові дії на Сході України (66,5 %).

Про це йдеться в результатах спільного соціологічного дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, Українським центром економічних та політичних досліджень ім. О.Разумкова та Соціологічною групою "Рейтинг", яке презентували на прес-конференції в УНІАН.

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На другому місці опинилась корупція в органах влади – 40,4 %. На третьому – безробіття (30,7 %) та зростання цін (30,6 %).

Найменше українців турбує питання статусу російської мови – 2,4 %.

Варто зазначити, що опитування у вигляді особистого інтерв'ю було проведене серед дорослого населення України з 27 жовтня по 4 листопада 2018. Всього було опитано 1,8 тисяч респондентів з усіх областей України (крім АР Крим та окупованих територій Луганська та Донецька). Похибка вибірки не перевищує 2,3 %.

Нагадаємо, за даними фонду "Демократичні ініціативи" та соціологічної служби Центру Разумкова 48 % опитаних українців вірять, що Україна поверне Крим, 36 % не вірять у таку можливість. Кожен десятий з українців готовий повернути Крим силовим сценарієм. Адже понад дві третини громадян переконані: Крим має і надалі залишатися частиною України.