Що не можна робити 1 січня: коментар народознавця

В народі існує чимало прикмет – чого категорично не можна робити на Новий рік 1 січня. В цей день люди дотримувалися чітких традицій і забобонів.

Про це розповів народознавець Валентин Николин, передає golos.ua.

В народі вірять, що 1 січня не можна нічого виносити з дому, навіть сміття, щоб удача не покинула людину.

Читайте також: Новорічна музика: пісні, які подарують святковий настрій

"Не можна нічого викидати з будинку. Навіть обгортку від цукерки. Вважається, що так ви власними руками позбавляєтеся від добробуту на наступний рік. Ні в якому разі не починайте прибирання, прання тощо – інакше весь рік пройде в домашніх клопотах і прибираннях", – застерігає Валентин.

Окрім того, за його словами, не варто 1 січня сидіти в ліжку з тарілкою олів'є, адже саме цей перший день визначає – яким буде весь наступний рік.

Також у перший день нового року заведено запрошувати до хати спершу чоловіка – вважається, що він принесе в оселю щастя та достаток.

Це зовсім не означає, що вам доведеться виганяти з дому жінок або не відкривати їм двері. Можна, наприклад, просто домовитися з сусідом по сходовій клітці, що зранку чоловіки зайдуть у квартиру один до одного,

– додав народознавець.