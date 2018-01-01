08:27
2 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Немолодий герб Росії. Релігійні таємниці Поклонської. Частина 2
Вєсті Кремля
19:56, 1 січня
Вєсті.UA. Жир. Подайте на президентство. Троянський кінь у спідниці
Вєсті.UA
18:34, 30 грудня 2017
Викривачі в небезпеці: куди зникла справа, ініційована Соломатіною
ЦРУ
08:20, 27 грудня 2017
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Новорічні традиції
Згадати все
23:39, 28 грудня 2017
Телеканал новин 24 Новини Новини України
НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Що не можна робити 1 січня: коментар народознавця

19:59, 1 січня 3654
Що не можна робити 1 січня
Що не можна робити 1 січня / lyubeshiv.rayon.in.ua

В народі існує чимало прикмет – чого категорично не можна робити на Новий рік 1 січня. В цей день люди дотримувалися чітких традицій і забобонів.

Про це розповів народознавець Валентин Николин, передає golos.ua.

В народі вірять, що 1 січня не можна нічого виносити з дому, навіть сміття, щоб удача не покинула людину.

Читайте також: Новорічна музика: пісні, які подарують святковий настрій

"Не можна нічого викидати з будинку. Навіть обгортку від цукерки. Вважається, що так ви власними руками позбавляєтеся від добробуту на наступний рік. Ні в якому разі не починайте прибирання, прання тощо – інакше весь рік пройде в домашніх клопотах і прибираннях", – застерігає Валентин.

Окрім того, за його словами, не варто 1 січня сидіти в ліжку з тарілкою олів'є, адже саме цей перший день визначає – яким буде весь наступний рік.

Також у перший день нового року заведено запрошувати до хати спершу чоловіка – вважається, що він принесе в оселю щастя та достаток.

Це зовсім не означає, що вам доведеться виганяти з дому жінок або не відкривати їм двері. Можна, наприклад, просто домовитися з сусідом по сходовій клітці, що зранку чоловіки зайдуть у квартиру один до одного,
– додав народознавець.

Теги: Новини України LifeStyle Новорічні свята Традиції
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 1 січня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Відомий режисер присвятив убитій Аміні Окуєвій фільм
 31 жовтня 2017 , 13:38
В Одесі горить приміщення санаторію: деталі
 1 листопада 2017 , 22:59
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною
 24 листопада 2017 , 15:00
Hyundai Santa Fe: потужність у дії
 23 листопада 2017 , 19:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук