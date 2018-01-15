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Що не можна робити на морозі

16:03, сьогодні 398 Читать новость на русском
Що не можна роботи на морозі
Що не можна роботи на морозі / unsplash

Коли приходять справжні зимові морози, то більшість із нас робить багато банальних помилок на вулиці. Навіть куріння на вулиці або тісне взуття можуть загрожувати переохолодженнями кінців та захворюваннями.

Помилка 1: ви закутуєте в шарф пів обличчя

Щоб захистити обличчя від холоду, ми часто закутуємо шарфом рот та ніс. Але видихаючи гарячу пару в шарф, ви перетворюєте його в крижану кірку. Помічали, як на ньому формується іній? Саме тому, повітря, яке ви вдихаєте – стає ще більш холодним. А це загрожує застудами чи ангіною.

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Помилка 2: ви носите дуже тісне взуття

Зимове тепле взуття має бути вільним, щоб ви без перешкод одягали теплі шкарпетки і не відчували дискомфорту. Адже тісне взуття часто є основною передумовою для відмороження.

Помилка 3: ви п'єте гарячий чай перед виходом на вулицю

Напитися гарячого чаю відразу перед виходом на вулицю – ще одна поширена помилка. Звичайно, гарячий напій корисний в холод, адже збільшує кровообіг і підвищує захисні сили організму. Але ж при цьому після чашки гарячого напою розширюються судини. А це означає, що вийшовши на мороз, ви відразу ж втратите багато власного тепла. Тому якщо ви випили гарячий чай або каву, на вулицю можна виходити не раніше, ніж через 30 хвилин.

Помилка 4: ви палите на морозі

Якщо ви курець, то краще шукайте теплі місця, де дозволено курити. Адже куріння на морозі зменшує циркуляцію, а це може стати причиною відмороження кінцівок.

Теги: Здоров'я LifeStyle Здорове життя Поради
Джерело: Edinstvennaya
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