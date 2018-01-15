Що не можна робити на морозі
Коли приходять справжні зимові морози, то більшість із нас робить багато банальних помилок на вулиці. Навіть куріння на вулиці або тісне взуття можуть загрожувати переохолодженнями кінців та захворюваннями.
Помилка 1: ви закутуєте в шарф пів обличчя
Щоб захистити обличчя від холоду, ми часто закутуємо шарфом рот та ніс. Але видихаючи гарячу пару в шарф, ви перетворюєте його в крижану кірку. Помічали, як на ньому формується іній? Саме тому, повітря, яке ви вдихаєте – стає ще більш холодним. А це загрожує застудами чи ангіною.
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Помилка 2: ви носите дуже тісне взуття
Зимове тепле взуття має бути вільним, щоб ви без перешкод одягали теплі шкарпетки і не відчували дискомфорту. Адже тісне взуття часто є основною передумовою для відмороження.
Помилка 3: ви п'єте гарячий чай перед виходом на вулицю
Напитися гарячого чаю відразу перед виходом на вулицю – ще одна поширена помилка. Звичайно, гарячий напій корисний в холод, адже збільшує кровообіг і підвищує захисні сили організму. Але ж при цьому після чашки гарячого напою розширюються судини. А це означає, що вийшовши на мороз, ви відразу ж втратите багато власного тепла. Тому якщо ви випили гарячий чай або каву, на вулицю можна виходити не раніше, ніж через 30 хвилин.
Помилка 4: ви палите на морозі
Якщо ви курець, то краще шукайте теплі місця, де дозволено курити. Адже куріння на морозі зменшує циркуляцію, а це може стати причиною відмороження кінцівок.