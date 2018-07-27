Що не можна робити на повний шлунок

Деякі звички людини здатні викликати порушення у травленні та посилити відчуття навантаження.

Не варто їсти десерт, якщо відчувається ситість, пише Ukrhealth.

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Дієтологи не радять цим зловживати, оскільки людина може перебрати з калоріями. Це може спричинити тяжкість в шлунку, а також зайву вагу.

Холодні напої не сприяють покращенню травлення. Тому відмовтеся від їх споживання, якщо ситно поїли. Холодна вода може призвести до печії і хворобливих відчуттів в шлунку.

Не варто їсти фрукти та овочі після обіду чи вечері. Все тому, що вони сприятимуть процесу бродіння і можуть призвести до газів, здуття.

Після прийому їжі не варто одразу займатися спортом, краще почекати 20-30 хвилин. Куріння після трапези зменшує концентрацію кисню в крові, що призводить до судинних спазмів. Шкідлива звичка погіршує процес травлення, а також через неї виникають болі в животі.

Відмовтеся від приймання душу з повним шлунком. Все тому, що органу травлення бракує кровопостачання. Тому фахівці радять приймати душ через 1-2 години після трапези.

Лікарі не радять лягати спати після вживання їжі. Через сон вона залишається довше у шлунку і може спричинити травми травного тракту.