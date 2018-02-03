Що не можна робити перед сном

Багато хто страждає від проблем зі сном лише тому, що неправильно до нього готується. Навіть одна чашка кави чи світло від вашого смартфона можуть пагубно вплинути на ваш сон.

Не паліть і не пийте перед сном

Фахівці радять не вживати алкоголь і не палити хоча б за чотири години до сну. Хоча ці звички найкраще кинути раз і назавжди. Якщо ж ви порушуєте це правило, то ваш сон не буде міцним та повноцінним. А це обов'язково позначиться на вашому самопочутті наступного дня.

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Не наїдайтеся

Можна влаштувати легкий перекус. Але за чотири години до сну не слід налягати на важку, гостру і солодку їжу. Тож намагайтесь зробити вечерю максимально легкою та дієтичною.

Не пийте кави

За рекомендаціями Всесвітньої суспільства сну, як мінімум за шість годин до відходу до сну необхідно перестати вживати кофеїн. Майте на увазі, що він міститься не тільки в каві, але також в чаї, газованих напоях і навіть шоколаді. Віддайте перевагу простій воді, але й нею не варто зловживати. Якщо випити багато рідини перед сном, це може теж негативно позначитися на його якості.

Не займайтеся спортом

Фахівці наполягають на тому, що спортом потрібно займатися регулярно. Однак фізична активність безпосередньо перед відходом до сну може нашкодити його якості. Перенесіть заняття в залі на ранковий час, а от ввечері – влаштуйте собі прогулянку на свіжому повітрі.

Не залишайте світло ввімкненим

Будь-яка електроніка у спальні може заважати вам висипатись. Наприклад, світло від цифрового годинника, шум комп'ютера і, звичайно, увімкнений телевізор. Зробіть вашу спальню максимально тихою та темною, так ви будете засинати максимально швидко.