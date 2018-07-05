Що не потрібно робити при наданні першої допомоги: 5 основних помилок

Найчастіше під час надання першої допомоги людей охоплює паніка, і в такому стані вони згадують, як можуть допомогти людині у ситуації, що виникла.

Проте деякі речі не потрібно робити, пише Lifehacker.

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Не накладайте джгут при кожній кровотечі, його використовують при артеріальній кровотечі.

Під час кровотечі з носа не просіть потерпілого закидати голову назад, це помилка. Натомість посадіть людину та злегка нахиліть його голову вперед.

Не варто наносити сметану та кефір на термічні чи сонячні опіки, оскільки вони створюють плівку. При опіках не використовуйте також масло, олію, зубну пасту, картоплю та мед. Найкраще у цьому випадку помістити пошкоджену ділянку під холодну воду.

Вправляти вивихи без потрібних умінь та знеболювального – не найкраще, що людина може зробити до прибуття швидкої допомоги.

Якщо у потерпілого тепловий удар, то не варто залишати його на сонці. Спробуйте перемістити людину в тінь.

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