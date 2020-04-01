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      БЛОГ Тимофій Милованов
      Ексміністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

      Що не так із законом про землю

      -
      Неефективний ринок землі / boerenhuys

      Прийнятий закон про землю повторить ваучерну приватизацію. Але тепер із землею.

      Ті, хто намагаються захистити людей і не допустити розпродажу землі через обмеження на продаж землі юридичним особам, досягнуть протилежного: великі компанії та олігархи скуплять землю через підставних осіб. Це несправедливо і економічно неефективно.

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      Що потрібно зробити, щоб не допустити цього? Дозволити купівлю землі фірмам і компаніям з самого початку ринку, з 2021, а не з 2024 року.

      Тепер детальніше.

      Вчора, точніше сьогодні вночі, 31 березня 2019 року, був прийнятий закон 2178-10 про обіг землі. Політично і концептуально – це історична подія і велика перемога прогресивних сил в Україні. До вчорашнього дня, Україна входила до 6-ти країн, у яких немає легального ринку землі. Нелегальний звичайно є. Мораторій на ринок землі був введений в 2001 році. Майже 20 років українці намагались запустити ринок землі. Всі президенти пробували, всі прем'єр-міністри пробували, навіть Юлія Володимирівна. І ось нарешті вийшло!

      В той же час, обмеження які залишаються на ринку землі, роблять його обрізаним і неефективним. Перші три роки юридичні особи – компанії – не зможуть купувати землю. Але економіка побудована на компаніях. Компанії більш ефективні. Найбільша інновація в економіці за історію людства, після винаходу торгівлі і грошей, – це компанії. Компанії дозволяють людям об'єднувати фінансові, інтелектуальні та технологічні ресурси і разом створювати більше доданої вартості. Виключення компаній з ринку землі – це удар по розвитку галузі.

      В той же час, люди, які звикли до сірих схем і мають вільну готівку, зможуть скористатись новим ринком землі для накопичення великих обсягів землі. Так само як в 1990 певні групи людей захопили підприємства через ваучери, скуповуючи їх за безцінь та використовуючи підставних осіб. Цього разу, землю можуть скупити через десятки чи сотні підставних осіб, кожна з яких придбає по 100 га. Ці схеми продовжать процес концентрації контролю над землею в Україні. А тому, що такі схеми не будуть використовуватись чесним бізнесом, на ринку буде обмежена конкуренція. Значить, сьогоднішні власники землі не отримають справедливу ціну і будуть знов обмануті. А громади отримають менше податків. Це несправедливо.

      Програють всі, крім тих, хто скупить землю через підставних осіб.

      Що робити? Надати можливість юридичним особам приймати участь в ринку землі з самого початку.

      Автор: Тимофій Милованов
      Теги: Новини України Ринок землі Новини політики Корупція Публікації
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